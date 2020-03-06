İlber Ortaylı'nın Seyahatnamesi'nden görülmesi gereken yerler

Yaşamını tarihe adayan İlber Ortaylı onlarca ülke ve yüzlerce şehir dolaştı. ''Zamanında sürekli ve düzenli bir seyyah oldum" diyen tarihçi İlber Ortaylı kendi tabiriyle çocukluğundan beri gezen biri. Gerek akademik kariyerinde konuk hoca olarak gittiği yabancı üniversiteler, gerek yüksek lisansı için gittiği Chicago Üniversitesi akla gelen örneklerden birkaçı.

Seyahat etmeyi çocukluğundan beri heyecanlı bir uğraş olarak gören usta tarihçi, coğrafya ve seyahat için "tarihi olay ve kurumları ikinci el bir kaynaktan okuyup geçmektense arşiv bilgileri ve daha ayrıntılı monografilerle desteklemek tarihin o dönemini ve alanını daha iyi anlamamızı kolaylaştırıyorsa, coğrafya da ansiklopedi ve haritanın ötesinde gözlemek ve yaşamakla kıvranılır. Dahası coğrafyasız bir tarih de düşünülemez" der.

Yurtdışı seyahat denilince çoğu zaman ilk tercih Avrupa olsa da, İlber Ortaylı Doğu'nun kadim topraklarını işaret ediyor ve oralara da gidilmesi gerektiğini söylüyor.

İLBER ORTAYLI'DAN TÜRKİYE'NİN UĞRUNA SEYAHAT EDİLECEK 17 ESERİ