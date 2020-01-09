Ilgaz güzelliğiyle kartpostalları aratmıyor

Ilgaz Dağı'nda çeşitli resmi kurum ve özel kuruluşlara ait tatil köyü ve konaklama tesislerinin yanında 800 metre ve bin 500 metre uzunluğunda iki adet pist yer alırken, iki telesiyej, bir teleski ile ziyaretçilere hizmet veriliyor.

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