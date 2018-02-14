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İlham verici seyahat sözleri

Seyahat etmek bir tutkudur. İşte dünyaca ünlü şairler, filozoflar ve yazarlardan içinizdeki tutkuyu fazlasıyla ateşleyecek, tüm zamanların en çok ilham veren seyahat sözleri... (Yazı: Serdar UZUN - serdar.uzun@ntv.com.tr)

  • 1

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Öğrenmek istiyorsan seyahat etmelisin" Mark Twain
  • 2

    "Seyahat, gençlerde eğitimin, yaşlılarda da görgünün bir parçasıdır" Francis Bacon
  • 3

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Uzaklara gitmek, denizler, sınırlar, ülkeler, inançlar aşmak fırsatı çıktığı zaman hiç duraksama" Amin Maalouf
  • 4

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Hiçbir şey zekayı seyahat etmek kadar geliştirmez" Emile Zola
  • 5

    "Başarı bir seyahattir. Mutluluk gidilen yolun üzerindedir, yolun sonunda değil. Mutlu olmanın zamanı bugündür, yarın değil" Epiktetos
  • 6

    "Güzelliği bulmak için tüm dünyayı dolaşsak da; onu içimizde taşımıyorsak asla bulamayız" Ralph Waldo Emerson
  • 7

    "Çok yaşayan çok bilmez, çok gezen çok bilir" Türk Atasözü
  • 8

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Yolculuk bizi kendimize geri getirir" Albert Camus
  • 9

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Seyahat etmek, hayal gücümüzü gerçeklerle dengeler ve bazı şeylerin nasıl olduğunu düşünmek yerine onları görmemizi sağlar" S. Johnson
  • 10

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Seyahat insanın dünyasını genişletir" Malcom X
  • 11

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Dünyayı dolaşın. Görebileceğiniz bütün rüyaların en muhteşemi!" Ray Bradbury
  • 12

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Seyahat etme mikrobu size bir defa bulaştıktan sonra artık tedavisi yoktur. Hayatımın sonuna kadar bu mikropla mutlu bir şekilde yaşayacağımı bilmek çok güzel bir duygu!" Michael Palin
  • 13

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Gezgin bir yere varmak için değil, keşfetmek için seyahat eder" Goethe
  • 14

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Seyahat için yaptığın yatırım kendin için yaptığın en iyi yatırımdır" Matthew Karsten
  • 15

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Gözlem yapmayan bir gezgin kanatsız bir kuş gibidir" Moslih Eddin Saadi
  • 16

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Her şey kötüye gittiğinde kendine bir tatil ısmarla" Betty Williams
  • 17

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Ne kadar uzağa gidersem kendime o kadar çok yakınlaşıyorum" Andrew McCarthy
  • 18

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Gezmek insanı alçakgönüllü yapar. Dünyada aslında ne kadar da küçük bir yer kapladığımızı görmüş oluruz" Gustave Flaubert
  • 19

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Para harcayarak sizi zengin yapacak tek şey seyahat etmektir" Anonim
  • 20

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Bir yolculuğun en iyi ölçüsü katettiğin kilometreler değil, yolculuk sırasında edindiğin arkadaşlardır" Tim Cahill
  • 21

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Hayat ya cesur bir mecaradır ya da hiçbir şey!" Helen Keller
  • 22

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Gezmek yaşamaktır" Hans Christian Andersen
  • 23

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Hayat bir kitaptır ve gezip görmeyenler hep aynı sayfayı okur" St. Agustine
  • 24

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Yaşa, seyahat et, maceraya atıl, şükret ve asla pişman olma" Jack Kerouac
  • 25

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Çok yaşayan çok görür, çok gezen daha çok görür" Arap atasözü
  • 26

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Macera tehlikeli sanıyorsan, rutini dene; öldürücüdür" Paulo Coelho
  • 27

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Uzaklara gittikten sonra tamamen değişmiş biri olarak dönmek gerçek bir mucize" Kate Douglas Wiggin
  • 28

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Gittiğin yerlerden sadece yeni hatıralar al ve sadece ayakizlerini bırak" Chief Seattle
  • 29

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Yol üstünedeki çukurlara endileşelenmek yerine seyahatin tadını çıkarmaya bak" Fitzhugh Mullan
  • 30

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Sadece gezen yeni yollar keşfeder" Norveç atasözü
  • 31

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Turistler nereye gittiklerini, gezginler nereye gideceklerini bilemezler" Paul Theroux
  • 32

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan, yeni okyanuslar keşfedemez" Andre Gide
  • 33

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Yaşamdan kaçmak için değil, yaşam bizden gitmesin diye seyahat ederiz" Anonim
  • 34

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Mutluluk gidilen yolun üzerindedir, yolun sonunda değil" Epiktetos
  • 35

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Seyahat etmek sana tolere etmeyi öğretir" Benjamin Disraeli
  • 36

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Dünyanın diğer yarısında ay ışığını gördükten sonra ben eski ben değilim" Mary Anne Radmacher
  • 37

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Mesele son durağının neresi olduğu değil, nasıl anıların ve yaşanmışlıkların olduğudur!" Penelope Riley
  • 38

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Gezmek ve yer değiştirmek akla yeni bir dinçlik getirir" Seneca
  • 39

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Nereye gittiğini bilmiyorsan, her yol seni oraya götürür" Lewis Carroll
  • 40

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Yaşamdan kaçmak için değil, yaşam bizden gitmesin diye seyahat ederiz" Anonim
  • 41

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Senede bir defa daha önce hiç görmediğin bir yere git" Dalai Lama
  • 42

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Hızlı ve hafif bir şekilde seyahat etmek istiyorsan, bütün düşmanlıklarını, kıskançlıklarını, bencellik ve korkularını geride bırakıp yola hafif bir şekilde çıkmalısın" Cesare Pavese
  • 43

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Kişi bir yere gitmek için değil yeni şeyler görmek için yola çıkar" Henry Miller
  • 44

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Tekne limanda güvendedir. Ama teknenin amacı bu değildir" Paulo Coelho
  • 45

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Dünyadaki yüzbin şehrin her birinde güneş benzersiz şekilde batıyor. Sadece bir defa buna şahit olmak için seyahat etmeye değer" RyuMurakami
  • 46

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Gezmek bir zamanlar insan ve evren arasında var olan uyumu tekrar kurar" Anatole France
  • 47

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Yeni bir dil konuşmak, yeni bir dünyanın ve kültürün kapılarını açmaktır" Frantz Fanon
  • 48

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Yolculuk önce seni sözsüz bırakır sonra da iyi bir hikaye anlatıcısına dönüştürür" Ibn Battuta
  • 49

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Gezmek yaşamaktır" Hans Christian Andersen
  • 50

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Seyahatin önündeki tek engel kapının eşiğidir" Bosna Atasözü
  • 51

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "İyi bir gezginin sabit planı ve varmaya niyeti yoktur" Lao Tzu
  • 52

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Ön yargı, taassup ve dar görüşlülüğün en iyi tedavisi seyahattir" Mark Twain
  • 53

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Evde oturan erken ölür" Çingene atasözü
  • 54

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Her gezen kaybolmaz" J.R.R Tolkien
  • 55

    en iyi seyahat sözleri, gezi sözleri, tatil sözleri
    "Yolculuğa çıkmak her bedele ve fedakarlığa değer" Elizabeth Gilbert
  • 56

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    "Mektebi bitirir bitirmez evlenip de mobilyacı gezeceğinize dünyayı gezin!" Prof. Dr. İlber Ortaylı

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