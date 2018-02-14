İlham verici seyahat sözleri

1 "Öğrenmek istiyorsan seyahat etmelisin" Mark Twain

2 "Seyahat, gençlerde eğitimin, yaşlılarda da görgünün bir parçasıdır" Francis Bacon

3 "Uzaklara gitmek, denizler, sınırlar, ülkeler, inançlar aşmak fırsatı çıktığı zaman hiç duraksama" Amin Maalouf

4 "Hiçbir şey zekayı seyahat etmek kadar geliştirmez" Emile Zola

5 "Başarı bir seyahattir. Mutluluk gidilen yolun üzerindedir, yolun sonunda değil. Mutlu olmanın zamanı bugündür, yarın değil" Epiktetos

6 "Güzelliği bulmak için tüm dünyayı dolaşsak da; onu içimizde taşımıyorsak asla bulamayız" Ralph Waldo Emerson

7 "Çok yaşayan çok bilmez, çok gezen çok bilir" Türk Atasözü

8 "Yolculuk bizi kendimize geri getirir" Albert Camus

9 "Seyahat etmek, hayal gücümüzü gerçeklerle dengeler ve bazı şeylerin nasıl olduğunu düşünmek yerine onları görmemizi sağlar" S. Johnson

10 "Seyahat insanın dünyasını genişletir" Malcom X

11 "Dünyayı dolaşın. Görebileceğiniz bütün rüyaların en muhteşemi!" Ray Bradbury

12 "Seyahat etme mikrobu size bir defa bulaştıktan sonra artık tedavisi yoktur. Hayatımın sonuna kadar bu mikropla mutlu bir şekilde yaşayacağımı bilmek çok güzel bir duygu!" Michael Palin

13 "Gezgin bir yere varmak için değil, keşfetmek için seyahat eder" Goethe

14 "Seyahat için yaptığın yatırım kendin için yaptığın en iyi yatırımdır" Matthew Karsten

15 "Gözlem yapmayan bir gezgin kanatsız bir kuş gibidir" Moslih Eddin Saadi

16 "Her şey kötüye gittiğinde kendine bir tatil ısmarla" Betty Williams

17 "Ne kadar uzağa gidersem kendime o kadar çok yakınlaşıyorum" Andrew McCarthy

18 "Gezmek insanı alçakgönüllü yapar. Dünyada aslında ne kadar da küçük bir yer kapladığımızı görmüş oluruz" Gustave Flaubert

19 "Para harcayarak sizi zengin yapacak tek şey seyahat etmektir" Anonim

20 "Bir yolculuğun en iyi ölçüsü katettiğin kilometreler değil, yolculuk sırasında edindiğin arkadaşlardır" Tim Cahill

21 "Hayat ya cesur bir mecaradır ya da hiçbir şey!" Helen Keller

22 "Gezmek yaşamaktır" Hans Christian Andersen

23 "Hayat bir kitaptır ve gezip görmeyenler hep aynı sayfayı okur" St. Agustine

24 "Yaşa, seyahat et, maceraya atıl, şükret ve asla pişman olma" Jack Kerouac

25 "Çok yaşayan çok görür, çok gezen daha çok görür" Arap atasözü

26 "Macera tehlikeli sanıyorsan, rutini dene; öldürücüdür" Paulo Coelho

27 "Uzaklara gittikten sonra tamamen değişmiş biri olarak dönmek gerçek bir mucize" Kate Douglas Wiggin

28 "Gittiğin yerlerden sadece yeni hatıralar al ve sadece ayakizlerini bırak" Chief Seattle

29 "Yol üstünedeki çukurlara endileşelenmek yerine seyahatin tadını çıkarmaya bak" Fitzhugh Mullan

30 "Sadece gezen yeni yollar keşfeder" Norveç atasözü

31 "Turistler nereye gittiklerini, gezginler nereye gideceklerini bilemezler" Paul Theroux

32 "Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan, yeni okyanuslar keşfedemez" Andre Gide

33 "Yaşamdan kaçmak için değil, yaşam bizden gitmesin diye seyahat ederiz" Anonim

34 "Mutluluk gidilen yolun üzerindedir, yolun sonunda değil" Epiktetos

35 "Seyahat etmek sana tolere etmeyi öğretir" Benjamin Disraeli

36 "Dünyanın diğer yarısında ay ışığını gördükten sonra ben eski ben değilim" Mary Anne Radmacher

37 "Mesele son durağının neresi olduğu değil, nasıl anıların ve yaşanmışlıkların olduğudur!" Penelope Riley

38 "Gezmek ve yer değiştirmek akla yeni bir dinçlik getirir" Seneca

39 "Nereye gittiğini bilmiyorsan, her yol seni oraya götürür" Lewis Carroll

40 "Yaşamdan kaçmak için değil, yaşam bizden gitmesin diye seyahat ederiz" Anonim

41 "Senede bir defa daha önce hiç görmediğin bir yere git" Dalai Lama

42 "Hızlı ve hafif bir şekilde seyahat etmek istiyorsan, bütün düşmanlıklarını, kıskançlıklarını, bencellik ve korkularını geride bırakıp yola hafif bir şekilde çıkmalısın" Cesare Pavese

43 "Kişi bir yere gitmek için değil yeni şeyler görmek için yola çıkar" Henry Miller

44 "Tekne limanda güvendedir. Ama teknenin amacı bu değildir" Paulo Coelho

45 "Dünyadaki yüzbin şehrin her birinde güneş benzersiz şekilde batıyor. Sadece bir defa buna şahit olmak için seyahat etmeye değer" RyuMurakami

46 "Gezmek bir zamanlar insan ve evren arasında var olan uyumu tekrar kurar" Anatole France

47 "Yeni bir dil konuşmak, yeni bir dünyanın ve kültürün kapılarını açmaktır" Frantz Fanon

48 "Yolculuk önce seni sözsüz bırakır sonra da iyi bir hikaye anlatıcısına dönüştürür" Ibn Battuta

49 "Gezmek yaşamaktır" Hans Christian Andersen

50 "Seyahatin önündeki tek engel kapının eşiğidir" Bosna Atasözü

51 "İyi bir gezginin sabit planı ve varmaya niyeti yoktur" Lao Tzu

52 "Ön yargı, taassup ve dar görüşlülüğün en iyi tedavisi seyahattir" Mark Twain

53 "Evde oturan erken ölür" Çingene atasözü

54 "Her gezen kaybolmaz" J.R.R Tolkien

55 "Yolculuğa çıkmak her bedele ve fedakarlığa değer" Elizabeth Gilbert