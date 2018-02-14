İlham verici seyahat sözleri
Seyahat etmek bir tutkudur. İşte dünyaca ünlü şairler, filozoflar ve yazarlardan içinizdeki tutkuyu fazlasıyla ateşleyecek, tüm zamanların en çok ilham veren seyahat sözleri... (Yazı: Serdar UZUN - serdar.uzun@ntv.com.tr)
-
1"Öğrenmek istiyorsan seyahat etmelisin" Mark Twain
-
2"Seyahat, gençlerde eğitimin, yaşlılarda da görgünün bir parçasıdır" Francis Bacon
-
3"Uzaklara gitmek, denizler, sınırlar, ülkeler, inançlar aşmak fırsatı çıktığı zaman hiç duraksama" Amin Maalouf
-
4"Hiçbir şey zekayı seyahat etmek kadar geliştirmez" Emile Zola
-
5"Başarı bir seyahattir. Mutluluk gidilen yolun üzerindedir, yolun sonunda değil. Mutlu olmanın zamanı bugündür, yarın değil" Epiktetos
-
6"Güzelliği bulmak için tüm dünyayı dolaşsak da; onu içimizde taşımıyorsak asla bulamayız" Ralph Waldo Emerson
-
7"Çok yaşayan çok bilmez, çok gezen çok bilir" Türk Atasözü
-
8"Yolculuk bizi kendimize geri getirir" Albert Camus
-
9"Seyahat etmek, hayal gücümüzü gerçeklerle dengeler ve bazı şeylerin nasıl olduğunu düşünmek yerine onları görmemizi sağlar" S. Johnson
-
10"Seyahat insanın dünyasını genişletir" Malcom X
-
11"Dünyayı dolaşın. Görebileceğiniz bütün rüyaların en muhteşemi!" Ray Bradbury
-
12"Seyahat etme mikrobu size bir defa bulaştıktan sonra artık tedavisi yoktur. Hayatımın sonuna kadar bu mikropla mutlu bir şekilde yaşayacağımı bilmek çok güzel bir duygu!" Michael Palin
-
13"Gezgin bir yere varmak için değil, keşfetmek için seyahat eder" Goethe
-
14"Seyahat için yaptığın yatırım kendin için yaptığın en iyi yatırımdır" Matthew Karsten
-
15"Gözlem yapmayan bir gezgin kanatsız bir kuş gibidir" Moslih Eddin Saadi
-
16"Her şey kötüye gittiğinde kendine bir tatil ısmarla" Betty Williams
-
17"Ne kadar uzağa gidersem kendime o kadar çok yakınlaşıyorum" Andrew McCarthy
-
18"Gezmek insanı alçakgönüllü yapar. Dünyada aslında ne kadar da küçük bir yer kapladığımızı görmüş oluruz" Gustave Flaubert
-
19"Para harcayarak sizi zengin yapacak tek şey seyahat etmektir" Anonim
-
20"Bir yolculuğun en iyi ölçüsü katettiğin kilometreler değil, yolculuk sırasında edindiğin arkadaşlardır" Tim Cahill
-
21"Hayat ya cesur bir mecaradır ya da hiçbir şey!" Helen Keller
-
22"Gezmek yaşamaktır" Hans Christian Andersen
-
23"Hayat bir kitaptır ve gezip görmeyenler hep aynı sayfayı okur" St. Agustine
-
24"Yaşa, seyahat et, maceraya atıl, şükret ve asla pişman olma" Jack Kerouac
-
25"Çok yaşayan çok görür, çok gezen daha çok görür" Arap atasözü
-
26"Macera tehlikeli sanıyorsan, rutini dene; öldürücüdür" Paulo Coelho
-
27"Uzaklara gittikten sonra tamamen değişmiş biri olarak dönmek gerçek bir mucize" Kate Douglas Wiggin
-
28"Gittiğin yerlerden sadece yeni hatıralar al ve sadece ayakizlerini bırak" Chief Seattle
-
29"Yol üstünedeki çukurlara endileşelenmek yerine seyahatin tadını çıkarmaya bak" Fitzhugh Mullan
-
30"Sadece gezen yeni yollar keşfeder" Norveç atasözü
-
31"Turistler nereye gittiklerini, gezginler nereye gideceklerini bilemezler" Paul Theroux
-
32"Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan, yeni okyanuslar keşfedemez" Andre Gide
-
33"Yaşamdan kaçmak için değil, yaşam bizden gitmesin diye seyahat ederiz" Anonim
-
34"Mutluluk gidilen yolun üzerindedir, yolun sonunda değil" Epiktetos
-
35"Seyahat etmek sana tolere etmeyi öğretir" Benjamin Disraeli
-
36"Dünyanın diğer yarısında ay ışığını gördükten sonra ben eski ben değilim" Mary Anne Radmacher
-
37"Mesele son durağının neresi olduğu değil, nasıl anıların ve yaşanmışlıkların olduğudur!" Penelope Riley
-
38"Gezmek ve yer değiştirmek akla yeni bir dinçlik getirir" Seneca
-
39"Nereye gittiğini bilmiyorsan, her yol seni oraya götürür" Lewis Carroll
-
40"Yaşamdan kaçmak için değil, yaşam bizden gitmesin diye seyahat ederiz" Anonim
-
41"Senede bir defa daha önce hiç görmediğin bir yere git" Dalai Lama
-
42"Hızlı ve hafif bir şekilde seyahat etmek istiyorsan, bütün düşmanlıklarını, kıskançlıklarını, bencellik ve korkularını geride bırakıp yola hafif bir şekilde çıkmalısın" Cesare Pavese
-
43"Kişi bir yere gitmek için değil yeni şeyler görmek için yola çıkar" Henry Miller
-
44"Tekne limanda güvendedir. Ama teknenin amacı bu değildir" Paulo Coelho
-
45"Dünyadaki yüzbin şehrin her birinde güneş benzersiz şekilde batıyor. Sadece bir defa buna şahit olmak için seyahat etmeye değer" RyuMurakami
-
46"Gezmek bir zamanlar insan ve evren arasında var olan uyumu tekrar kurar" Anatole France
-
47"Yeni bir dil konuşmak, yeni bir dünyanın ve kültürün kapılarını açmaktır" Frantz Fanon
-
48"Yolculuk önce seni sözsüz bırakır sonra da iyi bir hikaye anlatıcısına dönüştürür" Ibn Battuta
-
49"Gezmek yaşamaktır" Hans Christian Andersen
-
50"Seyahatin önündeki tek engel kapının eşiğidir" Bosna Atasözü
-
51"İyi bir gezginin sabit planı ve varmaya niyeti yoktur" Lao Tzu
-
52"Ön yargı, taassup ve dar görüşlülüğün en iyi tedavisi seyahattir" Mark Twain
-
53"Evde oturan erken ölür" Çingene atasözü
-
54"Her gezen kaybolmaz" J.R.R Tolkien
-
55"Yolculuğa çıkmak her bedele ve fedakarlığa değer" Elizabeth Gilbert
-
56
BONUS
"Mektebi bitirir bitirmez evlenip de mobilyacı gezeceğinize dünyayı gezin!" Prof. Dr. İlber Ortaylı