'İnançların Anayurdu Türkiye' (Göbeklitepe'den Ağrı Dağı'na en iyiler)
Kültür ve Turizm Bakanlığı, hazırladığı 'İnançların Anayurdu Türkiye' tanıtım broşürüyle, ülkenin 18 inanç gözdesini belirledi. Broşürde, dünyanın ilk tapınağı Göbeklitepe'den Hz. Nuh'un gemisiyle karaya çıktığı Ağrı Dağı'na ve Hristiyanlığın ilk kilisesi olan Aziz Petrus Kilisesi'ne kadar inanç tarihinin önemli eserlerine yer verildi. İşte o yerler...
Anadolu Ajansı 28.11.2019 - 11:56
Hz. Nuh'un gemisinin sığınağı - Ağrı Dağı
Nuh Peygamber'in şehri - Iğdır
Dünyanın ilk tapınağı Göbeklitepe - Şanlıurfa
Peygamberler diyarı Şanlıurfa
Tarihteki ilk kilise 'Aziz Petrus Kilisesi' - Hatay
Aziz Paul'un doğum yeri - Tarsus Mersin
Noel Baba'nın yaşadığı topraklar - Demre Patara / Antalya
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