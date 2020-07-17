İngiliz turistler için güvenli tatilin adresi Türkiye

Turistlerden Tommy Doffie, daha önce de tatil için birçok kez Türkiye'yi tercih ettiğini belirtti.

Türkiye aşkı dolayısıyla Marmaris'te ev aldığını ifade eden Doffie, "Türkiye'ye gelmiş olmaktan çok mutluyuz. Çok uzun bir bekleyiş süreci geçirdik. Evimde daha az güvenliyim, Türkiye'de kendimi daha güvenli hissediyorum" dedi.