İngiliz turistler için güvenli tatilin adresi Türkiye

Türkiye'ye önceki yıllarda gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünün tercih ettiği Muğla, yine bu ülke vatandaşları için gözde tatil merkezleri arasında yer alıyor.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 17.07.2020 - 13:29

İngiliz turistler için güvenli tatilin adresi Türkiye - 1

Türkiye'ye gelen İngiliz turistler, alınan yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri sayesinde güvenli tatilin keyfini yaşıyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra konaklama imkanlarıyla çok sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Muğla, özellikle son yıllarda İngiliz turistlerin en çok tercih ettiği tatil merkezleri arasında yer alıyor.

İngiliz turistler için güvenli tatilin adresi Türkiye - 2

Covid-19 tedbirleri doğrultusunda, güvenli tatil için kente kafileler halinde gelmeye başlayan İngiliz turistlerden Steven Dawlo, çok sevdikleri Muğla'yı senede iki kez ziyaret ettiklerini söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayan Dawlo, İngiltere'den çok Türkiye'yi güvenli bulduğunu dile getirdi.

İngiliz turistler için güvenli tatilin adresi Türkiye - 3

Turistlerden Tommy Doffie, daha önce de tatil için birçok kez Türkiye'yi tercih ettiğini belirtti.

Türkiye aşkı dolayısıyla Marmaris'te ev aldığını ifade eden Doffie, "Türkiye'ye gelmiş olmaktan çok mutluyuz. Çok uzun bir bekleyiş süreci geçirdik. Evimde daha az güvenliyim, Türkiye'de kendimi daha güvenli hissediyorum" dedi.

İngiliz turistler için güvenli tatilin adresi Türkiye - 4

Tatilcilerden Mark Roberts, Türkiye'de maske ve sosyal mesafe kurallarının çok iyi uygulandığını gözlemlediğini, çok sevdiği Muğla'ya 8. kez geldiğini bildirdi.

İngiliz turistler için güvenli tatilin adresi Türkiye - 5

"TÜRKİYE GÜVENLİ VE MİSAFİRPERVER"

Turistlerden Gvant Wills de Türk halkının çok misafirperver olduğunu söyledi.

Wills, Muğla'nın doğal güzelliklerine, yeşili ve mavisine hayran olduğunu belirterek, "Havalimanında karşılama oldukça güzeldi. Birçok kez buraya geldik. Senede en az 1-2 defa Muğla'ya geliyorum. Salgın döneminde de Türkiye güvenli ve çok misafirperver olduğu için burayı tercih ediyorum. İnsanlar buraya gönül rahatlığıyla gelebilir. Türkiye, tarihi ve doğal güzelliğiyle muhteşem bir ülke" diye konuştu.

İngiliz turistler için güvenli tatilin adresi Türkiye - 6

"TÜRKİYE'NİN ALDIĞI ÖNLEMLERİ TAKDİR EDİYORUZ"

Turistlerden Ban Ryan Rices, İngiltere'den Türkiye'ye güvenli bir uçuş gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bölgenin doğal güzelliklerine hayranlığı dolayısıyla Fethiye'de ev aldığını, eşi ve çocuklarıyla yılda birkaç kez Muğla'ya geldiklerini anlatan Rices, şunları kaydetti:

İngiliz turistler için güvenli tatilin adresi Türkiye - 7

"Burada kurallara uyduğumuz sürece herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Salgın sürecinde Türkiye'nin aldığı önlemleri son derece takdir ediyoruz. Türkiye için salgın sürecinde gördüklerim ve okuduklarım, beni olumlu etkiledi. Burası iyi bir tatil için gerçekten çok güvenli"

İngiliz turistler için güvenli tatilin adresi Türkiye - 8

Turistlerden Mary Rices ise 13 yıldır Fethiye'ye çocuklarıyla geldiğini, tatillerini yapıp mutlu şekilde ülkelerine döndüklerini belirtti.

İngiliz turistler için güvenli tatilin adresi Türkiye - 9

MİSAFİRLERİN SAĞLIĞI İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLÜYOR

Muğla ve ilçelerinde, turistlerin sağlıklı bir tatil geçirmesi için uçaklardan havalimanına, transferlerden otellerdeki tüm alanlara kadar detaylı tedbirler uygulanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan genelgeler doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapan tesisler, aldıkları Güvenli Turizm Sertifikası ile güven verdiği misafirlerini ağırlıyor.

İngiliz turistler için güvenli tatilin adresi Türkiye - 10

Havalimanlarında Kovid-19 tedbirleri ön planda tutularak karşılanan turistler, tatillerini geçirecekleri, sağlıklı turizm sertifikasyonu alan otellerde hijyen ve sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak ağırlanıyor.

İngiliz turistler için güvenli tatilin adresi Türkiye - 11

Bölgedeki otel ve mavi bayraklı plajlara gelen ziyaretçilere, denize ve havuza girme, güneşlenme alanlarında sosyal mesafe kuralı kapsamında hizmet veriliyor.

İngiliz turistler için güvenli tatilin adresi Türkiye - 12
Öte yandan, Muğla, 2018'de 1 milyon 27 bin 304, geçen yıl ise 1 milyon 137 bin 108 İngiliz misafiri ağırladı.
İngiliz turistler için güvenli tatilin adresi Türkiye - 13
İngiliz turistler için güvenli tatilin adresi Türkiye - 14
İngiliz turistler için güvenli tatilin adresi Türkiye - 15

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