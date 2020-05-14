İngilizler seçti: Türkiye'de denize girilecek en güzel 10 yer

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artık normalleşme aşamasına geçiliyor ve Haziran başı itibariyle de turizmde hareketlilik bekleniyor. İngiliz The Telegraph gazetesi seyahat editörleri, Türkiye'de deniz tatili yapılacak en güzel yerleri seçti. Corona sonrası deniz tatili planlıyorsanız bu listeye göz atmanızda fayda var.