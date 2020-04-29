İnsanların yer altında yaşadığı dünyanın en ilginç kasabası: Coober Pedy

ntv.com.tr 29.04.2020 - 12:30
Coober Pedy, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin 846 km kuzeyinde ilginç bir yer.
Kasabanın 2 bine yakın nüfusu var ve bunun üç yüze yakınını Aborjinler oluşturuyor.
Dünyanın opal madeni başkenti olarak sayılan Coober Pedy’de maden çıkartmak için açılan binlerce kuyu var.
Aborjinler bu bölgeyi 'kupa-piti' yani 'beyaz adam deliği', 'su deliği' olarak adlandırmışlar.
Bu kasabayı ilginç kılan asıl şey ise yer altı evleri. Coober Pedy'nin halkı bölgede bulunan opal madeninden kalan tünellere 1500 ev inşa edip bunları birbirine bağlamış.
Şehrin yüzde 60'ı uzun yıllardır yer altında oyulmuş evlerde yaşıyor.
Ortalama 43 derecelik sıcaklığa ve kuraklığa dayanamayan kasaba sakinleri çareyi evlerini yer altına taşımakla bulmuşlar.
Bunların yanında kasabada birçok mağaza, kilise, müze, sanat galerisi ve hatta bir otel bile var.
Ayrıca kasaba, dışarıdaki herhangi bir yerleşim yerinde bulunan modern imkanların hemen hemen hepsine sahip...
İşte insanların yer altında yaşadığı, dünyanın opal başkenti Coober Pedy kasabasından fotoğraflar...