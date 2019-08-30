Instagram'da bol bol beğeni alacağınız yurtiçi fotoğraf rotaları
ntv.com.tr
Bir sonraki tatil planınızı yaparken hem yeni bir yeri keşfedip hem de Instagram’da bol bol 'beğeni' toplamaya ne dersiniz?
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1
Dört bir tarafı büyüleyici doğal ve tarihi güzelliklerle dopdolu olan ülkemizde muhteşem fotoğraf kareleri yakalamak için bir fotoğraf sanatçısı olmanıza gerek yok. Her yıl farklı bir cennetin keşfedildiğini ve bir anda, özellikle de Instagram gezginleri nedeniyle, popülerlik kazandığını görüyoruz. Örneğin son birkaç yıldır ziyaretçi akınına uğrayan Salda Gölü ve Lavanta Kokulu Köy bunun güzel iki örneği.
Elbette bu, o bölgenin orijinal ve doğal dokusunu kaybetme riskini taşıması gibi açılardan bakıldığında biraz tartışmalı bir durum. Ancak yine de insanın kendi ülkesini keşfetmesi gibisi yok! Brandlifemag.com editörleri bir sonraki tatil planınızı yaparken size rehberlik etmesi için ülkemizin Instagram’a layık rotalarından ilham verici bir liste derledi...
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2
SULUADA
Adrasan açıklarında yer alan Suluada’nın fotoğraflarını gördüğünüzde bunun Maldivler’den bir kare olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü denizi inanılmaz bir berraklığa ve mavinin muhteşem bir tonuna sahip, yumuşacık bembeyaz kumları da cabası… Adını kayaların içindeki bir su kaynağından alan Suluada'ya tekne turlarıyla ulaşabilirsiniz.
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SIĞACIK
İzmir’in Seferihirsar bölgesine bağlı bir kasaba olan Sığacık, aynı zamanda ülkemizin ilk Citta Slow’u, yani Sakin Şehri. Sığacık’ın kale içindeki taş sokakları alıştığımız Ege havasını yansıtan beyaz ve mavi renkleriyle Instagram için muhteşem. Her Pazar günü kurulan ve civardaki köylerden yerel üreticilerin leziz ürünlerini sattığı pazarı da ilginç fotoğraf kareleri yakalamanıza olanak verebilir.
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İSMİL LALE BAHÇELERİ
Konya’nın 50 km uzağındaki Karatay ilçesine bağlı İsmil lale bahçeleri, henüz Isparta’nın lavanta tarlaları kadar popüler olmadan uğranması gereken gökkuşağı gibi bir yer. Özellikle lale tarlalarında çalışan çiftçilerin ve muazzam gökyüzününün çiçeklerle birleşimiyle, ortaya büyüleyici Instagram fotoğrafları çıkacak. Lalelerin açma sezonunun Nisan ayı olduğunu da belirtelim.
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KAYAKÖY
‘Hayalet şehir’ Kayaköy kesinlikle Türkiye’nin en gizemli yerlerinden biri. Köydeki terk edilmiş yüzlerce ev ve kiliseyi gezerken tüyleriniz ürperebilir! Fethiye’ye bağlı olan Kayaköy’ün bir zamanlar capcanlı olan sokakları ve tüm yaşanmışlığı size ilham verecek böylece mükemmel Instagram fotoğraflarına imza atabileceksiniz.
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TİRİLYE
Mudanya’ya bağlı minik bir köy olan Tirilye samimi ortamı ve ilginç yapılarıyla harika Instagram fotoğrafları çekmek için ideal bir destinasyon. Köydeki en ilginç yapılardan biri olan daracık ‘tabut ev’ ya da sahile inen yoldaki, yerel ürünler satan renkli dükkanlar favorileriniz olacak.
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KARAGÖL
Yemyeşil Karadeniz yaylaları büyüleyici doğalarıyla huzurlu ve muhteşem rotalar. Artvin’deki Karagöl de bu yaylaların en güzellerinden biri. Gölün sakin suları, ulu ağaçların görüntüsü ve doğanın sesleriyle size harika bir tatil yaşatıp sizi tamamen tazeleyecek. Elbette muhteşem manzaralarının kusursuz Instagram fotoğraflarını çekme şansınız da olacak.
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MARDİN
Doğu Anadolu’nun en mistik kenti Mardin, hem mimarisi hem kültürüyle size zamanda yolculuk yaptıracak. Tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan şehir, kiliselerden camilere manastırlardan medreselere kadar birçok tarihi yapıyı barındırıyor. Mardin’in altın renkli taşlarla döşenmiş dar sokaklarında kaybolurken ve Mezapotamya topraklarının manzarası eşliğinde güneşi batırırken büyüleyici fotoğraflara imza atabilirsiniz.