Instagram'da bol bol beğeni alacağınız yurtiçi fotoğraf rotaları

Dört bir tarafı büyüleyici doğal ve tarihi güzelliklerle dopdolu olan ülkemizde muhteşem fotoğraf kareleri yakalamak için bir fotoğraf sanatçısı olmanıza gerek yok. Her yıl farklı bir cennetin keşfedildiğini ve bir anda, özellikle de Instagram gezginleri nedeniyle, popülerlik kazandığını görüyoruz. Örneğin son birkaç yıldır ziyaretçi akınına uğrayan Salda Gölü ve Lavanta Kokulu Köy bunun güzel iki örneği.

Elbette bu, o bölgenin orijinal ve doğal dokusunu kaybetme riskini taşıması gibi açılardan bakıldığında biraz tartışmalı bir durum. Ancak yine de insanın kendi ülkesini keşfetmesi gibisi yok! Brandlifemag.com editörleri bir sonraki tatil planınızı yaparken size rehberlik etmesi için ülkemizin Instagram’a layık rotalarından ilham verici bir liste derledi...