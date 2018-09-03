Instagram'da en çok paylaşılan 30 plaj (Türkiye'den 2 yer listede)
İngiltere merkezli tatil sitesi Globehunters, Avrupa'nın en çok ziyaret edilen ve Instagram üzerinden fotoğrafı paylaşılan 30 plajını listeledi. Bu listeye de Türkiye’den iki plaj girdi.
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Günümüzde seyahat etmek ve yeni yerler keşfetmek kadar, gezilen yerlerin fotoğraflarını da paylaşmak oldukça önemli hale geldi. Çekilen fotoğrafların sosyal medyadaki ilk durağı genellikle Instagram oluyor. Fotoğraf paylaşılırken kullanılan etiketlemelerle fotoğraflar o yerlere gitmek isteyenler için daha ulaşılabilir bir hale geliyor.
İngiltere merkezli tatil sitesi Globehunters, Avrupa'nın en çok ziyaret edilen ve Instagram'dan fotoğraf paylaşımı yapılan 30 plajını açıkladı.
Euronews'te yer alan habere göre; listede Türkiye'den de 2 plaj bulunuyor. İşte Instagram'da en çok fotoğrafı paylaşılan o plajlar...
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10- CALA SALADA PLAJI / İBİZA - İSPANYAInstagram'da 39.876 kez paylaşıldı.
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9- BARCELONETA PLAJI / İSPANYAInstagram'da 51.485 kez paylaşıldı.
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8- PRAIA DA ROCHA PLAJI / PORTEKİZInstagram'da 53.954 kez paylaşıldı.
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7- LA PELOSA PLAJI / İTALYAInstagram'da 54.118 kez paylaşıldı.
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6- BOURNEMOUTH PLAJI / İNGİLTEREInstagram'da 67.100 kez paylaşıldı.
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5- PLAYA D'EN BOSSA PLAJI / İBİZA - İSPANYAInstagram'da 88.410 kez paylaşıldı.
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4- DURDLE DOOR PLAJI / İNGİLTEREInstagram'da 113.990 kez paylaşıldı.
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3- NISSI PLAJI / GÜNEY KIBRIS
Güney Kıbrıs’ın Ayia Napa bölgesinde 75 metre uzunluğuna sahip sahili Nissi Beach, turkuaz renkli deniziyle dünyanın dört bir yanından turist ağırlıyor. Instagram'da 124.910 kez paylaşıldı.
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2- BRIGHTON PLAJI / İNGİLTERE
İngiltere'nin güney doğu bölgesinde Manş Denizi kıyısında renkli soyunma kabinleriyle ilgi çeken bir plaj olan Brighton Beach, Instagram'da 466.919 kez paylaşıldı.
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1- POSITANO PLAJI / İTALYANapoli Körfezinin güneyinde yer alan Positano plajı, denize dik yükselen dağlara oyulmuş kasaba ve köyleri ile Avrupa’nın en çok beğenilen plajları arasında. Positano plajı, Instagram'da 986.714 kez paylaşıldı.
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11- KLEOPATRA PLAJI / TÜRKİYE
Antalya'nın Alanya ilçesinde yer alan Kleopatra Plajı, listede 11. sırada yer aldı. Derin mavi suları ve altın kumuyla Avrupa'nın en beğenilen plajları arasında yer alan Kleopatra Plajı'nın fotoğrafı Instagram'da 35.656 kez paylaşıldı.
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23- KELEBEKLER VADİSİ / TÜRKİYE
Listeye Muğla'dan da bir plaj girdi. Fethiye'ye bağlı Kelebekler Vadisi, Instagram'da 26.325 kez paylaşıldı ve listeye 23. sırayı aldı.