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Instagram'da en çok paylaşılan 30 plaj (Türkiye'den 2 yer listede)

İngiltere merkezli tatil sitesi Globehunters, Avrupa'nın en çok ziyaret edilen ve Instagram üzerinden fotoğrafı paylaşılan 30 plajını listeledi. Bu listeye de Türkiye’den iki plaj girdi.

  • 1

    Günümüzde seyahat etmek ve yeni yerler keşfetmek kadar, gezilen yerlerin fotoğraflarını da paylaşmak oldukça önemli hale geldi. Çekilen fotoğrafların sosyal medyadaki ilk durağı genellikle Instagram oluyor. Fotoğraf paylaşılırken kullanılan etiketlemelerle fotoğraflar o yerlere gitmek isteyenler için daha ulaşılabilir bir hale geliyor. 

    İngiltere merkezli tatil sitesi Globehunters, Avrupa'nın en çok ziyaret edilen ve Instagram'dan fotoğraf paylaşımı yapılan 30 plajını açıkladı. 

    Euronews'te yer alan habere göre; listede Türkiye'den de 2 plaj bulunuyor. İşte Instagram'da en çok fotoğrafı paylaşılan o plajlar...

  • 2

    10- CALA SALADA PLAJI / İBİZA - İSPANYA

    10- CALA SALADA PLAJI / İBİZA - İSPANYA
    Instagram'da 39.876 kez paylaşıldı.
  • 3

    9- BARCELONETA PLAJI / İSPANYA

    9- BARCELONETA PLAJI / İSPANYA
    Instagram'da 51.485 kez paylaşıldı.
  • 4

    8- PRAIA DA ROCHA PLAJI / PORTEKİZ

    8- PRAIA DA ROCHA PLAJI / PORTEKİZ
    Instagram'da 53.954 kez paylaşıldı.
  • 5

    7- LA PELOSA PLAJI / İTALYA

    7- LA PELOSA PLAJI / İTALYA
    Instagram'da 54.118 kez paylaşıldı.
  • 6

    6- BOURNEMOUTH PLAJI / İNGİLTERE

    6- BOURNEMOUTH PLAJI / İNGİLTERE
    Instagram'da 67.100 kez paylaşıldı.
  • 7

    5- PLAYA D'EN BOSSA PLAJI / İBİZA - İSPANYA

    5- PLAYA D'EN BOSSA PLAJI / İBİZA - İSPANYA
    Instagram'da 88.410 kez paylaşıldı.
  • 8

    4- DURDLE DOOR PLAJI / İNGİLTERE

    4- DURDLE DOOR PLAJI / İNGİLTERE
    Instagram'da 113.990 kez paylaşıldı.
  • 9

    3- NISSI PLAJI / GÜNEY KIBRIS

    3- NISSI PLAJI / GÜNEY KIBRIS

    Güney Kıbrıs’ın Ayia Napa bölgesinde 75 metre uzunluğuna sahip sahili Nissi Beach, turkuaz renkli deniziyle dünyanın dört bir yanından turist ağırlıyor. Instagram'da 124.910 kez paylaşıldı.

  • 10

    2- BRIGHTON PLAJI / İNGİLTERE

    2- BRIGHTON PLAJI / İNGİLTERE

    İngiltere'nin güney doğu bölgesinde Manş Denizi kıyısında renkli soyunma kabinleriyle ilgi çeken bir plaj olan Brighton Beach, Instagram'da 466.919 kez paylaşıldı.

  • 11

    1- POSITANO PLAJI / İTALYA

    1- POSITANO PLAJI / İTALYA
    Napoli Körfezinin güneyinde yer alan Positano plajı, denize dik yükselen dağlara oyulmuş kasaba ve köyleri ile Avrupa’nın en çok beğenilen plajları arasında. Positano plajı, Instagram'da 986.714 kez paylaşıldı.
  • 12

    11- KLEOPATRA PLAJI / TÜRKİYE

    11- KLEOPATRA PLAJI / TÜRKİYE

    Antalya'nın Alanya ilçesinde yer alan Kleopatra Plajı, listede 11. sırada yer aldı. Derin mavi suları ve altın kumuyla Avrupa'nın en beğenilen plajları arasında yer alan Kleopatra Plajı'nın fotoğrafı Instagram'da 35.656 kez paylaşıldı.

  • 13

    23- KELEBEKLER VADİSİ / TÜRKİYE

    23- KELEBEKLER VADİSİ / TÜRKİYE

    Listeye Muğla'dan da bir plaj girdi. Fethiye'ye bağlı Kelebekler Vadisi, Instagram'da 26.325 kez paylaşıldı ve listeye 23. sırayı aldı. 

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