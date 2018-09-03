Instagram'da en çok paylaşılan 30 plaj (Türkiye'den 2 yer listede)

Günümüzde seyahat etmek ve yeni yerler keşfetmek kadar, gezilen yerlerin fotoğraflarını da paylaşmak oldukça önemli hale geldi. Çekilen fotoğrafların sosyal medyadaki ilk durağı genellikle Instagram oluyor. Fotoğraf paylaşılırken kullanılan etiketlemelerle fotoğraflar o yerlere gitmek isteyenler için daha ulaşılabilir bir hale geliyor.

İngiltere merkezli tatil sitesi Globehunters, Avrupa'nın en çok ziyaret edilen ve Instagram'dan fotoğraf paylaşımı yapılan 30 plajını açıkladı.

Euronews'te yer alan habere göre; listede Türkiye'den de 2 plaj bulunuyor. İşte Instagram'da en çok fotoğrafı paylaşılan o plajlar...