İnternet üzerinden gezebileceğiniz müzeler ve turistik alanlar

Corona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada alarm verilmiş durumda. Ülkeler turistik giriş-çıkışları durdurdu, sınırlarını kapattı. Birçok ülkede bir şehirden bir şehre gitmek dahi yasaklandı. Konserlerin, maçların iptal edildiği şu dönemde müzeler de kapatıldı. Corona virüs sebebiyle seyahat etmekten endişe duyanlar ama keşif yapmaktan da uzak kalamayanlar için online olarak gezilebilen müzeler ve turistik alanlar yeni trend oldu. İşte evinizin konforunda Londra'dan İstanbul'a, Mısır'dan Peru'ya kadar gezebileceğiniz en güzel müzeler ve turistik alanlar...

ntv.com.tr 16.03.2020 - 14:02

BRITISH MÜZESİ - LONDRA

LOUVRE MÜZESİ - PARİS

MACHU PİCCHU - PERU

AYASOFYA MÜZESİ - İSTANBUL

KOLEZYUM - ROMA

GUGGENHEİM MÜZESİ - NEW YORK

KEOPS PİRAMİDİ - MISIR

RİJKSMUSEUM - AMSTERDAM

VATİKAN MÜZESİ - VATİKAN

ULUSAL MODERN VE ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESİ - SEUL

METROPOLİTAN MÜZESİ - NEW YORK

SALVADOR DALİ MÜZESİ - FIGUERES

PERGAMON MÜZESİ - BERLİN

MUSEE D'ORSAY / ORSAY MÜZESİ - PARİS

VAN GOGH MÜZESİ - AMSTERDAM

UFFİZİ GALERİSİ - FLORANSA

ULUSAL SANAT GALERİSİ - WASHINGTON

SAO PAULO SANAT MÜZESİ - SAO PAULO

ULUSAL ANTROPOLOJİ MÜZESİ - MEXİCO CİTY

J. PAUL GETTY MÜZESİ - LOS ANGELES

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER