İnternet üzerinden gezebileceğiniz müzeler ve turistik alanlar
Corona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada alarm verilmiş durumda. Ülkeler turistik giriş-çıkışları durdurdu, sınırlarını kapattı. Birçok ülkede bir şehirden bir şehre gitmek dahi yasaklandı. Konserlerin, maçların iptal edildiği şu dönemde müzeler de kapatıldı. Corona virüs sebebiyle seyahat etmekten endişe duyanlar ama keşif yapmaktan da uzak kalamayanlar için online olarak gezilebilen müzeler ve turistik alanlar yeni trend oldu. İşte evinizin konforunda Londra'dan İstanbul'a, Mısır'dan Peru'ya kadar gezebileceğiniz en güzel müzeler ve turistik alanlar...
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