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İran'ın cüceler köyü: Makhunik

Yüzüklerin Efendisi serisindeki Hobbit Köyü'nü andıran Makhunik, İran'ın Güney Horasan eyaletindeki dağlarla kaplı bölgede yer alıyor. Güney Horasan’da bir zamanlar cücelerin yaşadığı iddia edilen ve yerel halk tarafından 'Cüceler Köyü' olarak anılan köy, adeta masallardan çıkmışa benziyor.

  • 1

    cüceler köyü, makhunik, güney horasan, iran gezilecek yerler

    İran'da Afgan sınırından 75 km uzakta bulunan ve 'cüceler köyü' olarak bilinen Makhunik Köyü yaklaşık 1500 yıl önce kuruldu.

  • 2

    cüceler köyü, makhunik, güney horasan, iran gezilecek yerler

    Şu anda köyde yaşayan 700 kişinin çoğu günümüzün boy ortalamasında olsa da 100 yıl önce köyde boyu ortalama 1 metre olan insanlar yaşıyordu.

  • 3

    cüceler köyü, makhunik, güney horasan, iran gezilecek yerler
    Köydeki 200 evin 70-80 tanesinin tavanı çok alçak.
  • 4

    cüceler köyü, makhunik, güney horasan, iran gezilecek yerler

    Genellikle 10-14 metrekare büyüklüğündeki bu küçük evlerde tahıl ambarı, ocak ve yatacakları yer bir arada bulunuyor.

  • 5

    cüceler köyü, makhunik, güney horasan, iran gezilecek yerler

    Köyde yaşayanların boylarının çok kısa olmasının nedeni ise beslenme alışkanlıkları olarak açıklanıyor.

  • 6

    cüceler köyü, makhunik, güney horasan, iran gezilecek yerler

    Köy oldukça kurak bir yerde bulunuyor. Bu nedenle elde edilen tarım ürünleri çok kısıtlıydı ve hayvancılık yapılamıyordu. Bu da köy halkının beslenmesini kısıtlıyor ve olumsuz yönde etkiliyordu.

  • 7

    cüceler köyü, makhunik, güney horasan, iran gezilecek yerler
    Evlerin küçük olmasının tek sebebinin insanların boyları değil aynı zamanda evlerin yapım malzemelerini taşıyacak yol ve hayvanların olmaması olduğu düşünülüyor.
  • 8

    cüceler köyü, makhunik, güney horasan, iran gezilecek yerler

    Ayrıca evlerin küçük olması ısınmasını ve serinletilmesini kolaylaştırıyor.

  • 9

    cüceler köyü, makhunik, güney horasan, iran gezilecek yerler

    Günümüzde bu köyde yaşayan 700 kişi de hala gaz lambasıyla evlerini aydınlatıyor ve evlerinde televizyon yer almıyor.

  • 10

    cüceler köy��, makhunik, güney horasan, iran gezilecek yerler

    Kuraklık nedeniyle tarım yapılamıyor ve köyün gençleri şehirlere çalışmaya gidiyor.

  • 11

    cüceler köyü, makhunik, güney horasan, iran gezilecek yerler

    Makhunik köyü sakinlerinin tek umudu, köyün sahip olduğu ilginç mimarinin turist çekmesi ve yeni iş olanakları yaratması.

    Kaynak: instagram.com/minaaa_amin

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