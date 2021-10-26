İşinden istifa eden Fransız mühendis bisikletle dünya turuna çıktı

Fransız mühendis Kino Yves işinden istifa ettikten sonra bisikletiyle dünya turuna çıktı. Elektrikli yatay bisikletiyle dünyayı gezen Yves, önce Türkiye’yi dolaşacak ardından Orta Doğu ve Afrika’yı gezecek. Yves, Türkiye'de 3 ay kalmayı planlıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.10.2021 - 10:06

İşinden istifa eden Fransız mühendis bisikletle dünya turuna çıktı - 1

Elektrikli yatay bisikletle dünya turuna çıkan Fransız mühendis, Türkiye'yi dolaştıktan sonra Orta Doğu ve Afrika'yı gezecek.

İşinden istifa eden Fransız mühendis bisikletle dünya turuna çıktı - 2

Kino Yves (36) bisikletle seyahat etme tutkusu nedeniyle 3 ay önce işinden istifa ederek Avrupa'yı dolaşmaya başladı.

İşinden istifa eden Fransız mühendis bisikletle dünya turuna çıktı - 3

Yves rotası kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı'nı geçerek Türkiye'ye gelen Yves pedal çevirmeyi sürdürüyor.

İşinden istifa eden Fransız mühendis bisikletle dünya turuna çıktı - 4

Bisikletle seyahat etmenin yaşam biçimi olduğunu söyleyen Yves, işinden istifa ederek uzun bir yolculuğa başladığını anlattı.

İşinden istifa eden Fransız mühendis bisikletle dünya turuna çıktı - 5

Fransız mühendis daha önce Ege kıyılarını gezdiğini ve Türkiye'de 3 ay kalmayı planladığını da ifade etti.

İşinden istifa eden Fransız mühendis bisikletle dünya turuna çıktı - 6

İLK DURAK İSTANBUL

Dünya turundaki ilk hedefinin Güney Afrika'nın başkenti Cape Town olduğunu dile getiren Yves, "Seyahat etmeyi çok sevdiğim için ilginç elektrikli bisikletimle farklı bir seyahate çıkmaya karar verdim. Avrupa'dan başladığım yolculuğumda Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'yı gezmek istiyorum. İlk önce İstanbul'a gideceğim, ardından Konya'da mola vereceğim. Hedefim Mısır üzerinden Afrika'ya geçmek, oradan da Cape Town'a kadar uzun bir seyahat yapmak" dedi.

İşinden istifa eden Fransız mühendis bisikletle dünya turuna çıktı - 7

Seyahati için gerekli tüm ekipmanları bisikletinde taşıdığını belirten Yves, "Akşamları bazen çadırımda bazen otel ya da dinlenme tesislerinde konaklıyorum. Bisikletim oldukça konforlu" diye konuştu.

İşinden istifa eden Fransız mühendis bisikletle dünya turuna çıktı - 8

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