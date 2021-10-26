İşinden istifa eden Fransız mühendis bisikletle dünya turuna çıktı

İLK DURAK İSTANBUL

Dünya turundaki ilk hedefinin Güney Afrika'nın başkenti Cape Town olduğunu dile getiren Yves, "Seyahat etmeyi çok sevdiğim için ilginç elektrikli bisikletimle farklı bir seyahate çıkmaya karar verdim. Avrupa'dan başladığım yolculuğumda Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'yı gezmek istiyorum. İlk önce İstanbul'a gideceğim, ardından Konya'da mola vereceğim. Hedefim Mısır üzerinden Afrika'ya geçmek, oradan da Cape Town'a kadar uzun bir seyahat yapmak" dedi.