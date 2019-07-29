İşitme engellilerin düzenlediği 'Sessiz Kamp' Şahinler Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi

Sessiz Kamp’ın kurucusu Hikmet Onat, doğuştan işitme engelli olduğunu belirterek işaret dilini sonradan öğrendiğini söyledi. Onat, “İşaret dilini yaygınlaştırmak için işitme engelli ve işiten bireylerin bir arada toplanmasını istedim ve böyle bir kamp projesi aklıma geldi. Kampın adını koyma aşamasında düşüncelerim oldu. ‘Sessiz Kamp’ yaptıktan sonra işitme engeli olan arkadaşlar fikrimi beğendi” ifadelerini kullandı.

Sessiz Kamp’ın başlama noktasının Eskişehir olduğunu söyleyen Onat, kampı Türkiye’nin doğu illerinde de yapmak istediklerini söyledi. Onat, “Sessiz Kamp’ın ilkini Eskişehir’de yaptık. Türkiye’deki işitme engelliler için Eskişehir’in farklı bir önemi var. Bunun nedeni ise; Türkiye’de işitme engellilerin aldığı eğitimler anaokulundan başlayıp üniversiteye kadar Eskişehir’de veriliyor. Bu yüzden ilkini Eskişehir’de yaptık.

İkincisini ise; İstanbul Kilyos’ta yaptık. Üçüncüsü içinse Kızılcahamam Şahinler Tabiat Parkını uygun gördük. Bundan sonraki kamp ları; İzmir ve Elazığ’da yapmak istiyoruz. Doğu’da da yapmak istiyoruz çünkü Doğu illerinde de çok sayıda işitme engelli kardeşlerimiz var. Onlara da kamp kültürü ve doğa sevgisi kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Herkesin potansiyel bir engelli adayı olduğunu hatırlatan Onat, “Ulaşım konusunda biraz zorluk çektik ama buna rağmen kampa 160 kişi katıldı. Bu kişiler arasında 50 kişi işiten bireyler. Beraber kaynaşıp bir şeyler paylaşmak bizim için çok değerli. Bundan sonraki hedeflerimiz arasında tercümanlarımızın çoğalması var. Şu an aramızda kamuda çalışan çok kişi var. Onlar da işaret dili öğrenmeye çalışıyor. Sonuçta yarın bir gün işaret diline ihtiyaç duyabiliriz. Bu vesileyle engelleri kaldırmış olacağız” dedi.

Ankara’da Matematik öğretmenliği yapan ve işitme engeli bulunmayan Ceyda Özşimşek, işitme engelli bireylerin yaşadığı zorlukları daha iyi anlamak ve onlarla iletişimde olmak için kampa katıldığını belirterek, “İşitme engelli değilim. Buraya empati kurmak ve farklı dünyaları keşfetmek amacıyla geldim. İnternette gördüm, Sessiz Kamp’a ilk kez katılıyorum.

Çok farklı bir tecrübe oldu. Şimdiye kadar farkında olmadığımın bile farkında değilmişim. Burada işitme engelli bireyle, sağır birey farklı kavramlarmış onu öğrendim. Eğitim açısından yaşadıkları zorlukların hiç farkında olmadığımı gördüm. Özellikle yabancı dil konusunda yaşadıkları zorlukların ne derece büyük olduğunu yeni öğrendim. Lisans ve sonrasındaki eğitimlerde çok sıkıntılar yaşadıklarını çünkü sistemin işitme engellilere göre entegre edilmediğini söylediler.

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Ben kendime yeni bir şeyler katmayı seven biriyim. İşaret dilini burada öğreniyorum. Burada öğrendiklerim sadece öğretmenlik hayatımda değil her alanda faydası olacak. Kendi hayatımızda da yarın ne yaşayacağımızın garantisi yok. Kendimiz de bu engeli taşıyan bireyler haline dönüşebiliriz. Sadece faydacı bir tutumla değil, çevremizdeki insanlarla iletişim kurabilmek için de bu dili öğrenmemiz gerekiyor. Öğretmenlik hayatımda da işitme engelli öğrencilerim olabilir. Onlara da faydalı olabilmek için kendimi geliştirmem gerekiyor” diye konuştu.