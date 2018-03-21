İskoçya hakkında bilmediğiniz 12 şey

1 İskoç isim kökünün farklı bir hikayesi var. 'Scot' yani İskoç kelimesine 5. yüzyıldan itibaren Roma metinlerinde rastlıyoruz. Romalılar, İrlanda’dan Britanya Adası’na göç edenlere 'Scot' diyormuş.

2 İskoçya bilindiği üzere viskinin anavatanı. İskoçların milli içeceği olan viski, "hayat suyu" olarak anılır. Bu sebeptendir ki ihracatlarında birinci sırada viski yer alır. Özellikle Speyside Bölgesi ve Strathisla Damıtımevi en çok öne çıkan üretim yerlerdir. İskoçlar 'şerefe' demek yerine, 'sağlığına' demeyi tercih ederler. 'Slainte Maithe' diye yazılır, 'slahn cha' diye okunur.

3 Golf, İskoçya topraklarında doğan bir spor. Ortaçağ’dan beri oynanan golf için İskoçya’da hali hazırda 500’den fazla saha var.

4 İskoçya’nın resmi bir hayvanı var; tek boynuzlu at. Böylece Harry Potter’ın neden İskoç bir yazarın (J.K. Rowling) kaleminden çıkmış olduğunu anlıyoruz.

5 Çoğumuz Glasgow’un İskoçya’nın başkenti sanırız ama hayır, doğru cevap Edinburgh olacak. Bu ufak ama rafine şehir, İskoç parlementosuna ve birçok ulusal kuruma ev sahipliği yapıyor.

6 İskoçya manzara fotoğraflarını görmüşsündür. İşte o fotoğraflara değer katan bir unsurdan bahsedelim. İskoçya sınırları içerisinde irili ufaklı 790’dan fazla ada var.

7 Sadece İskoç topraklarında yetişen ‘Highland Cattle’ adında bir sığır türü var. Fotoğraftan da anlayabileceğiniz üzere, dünyadaki en komik hayvanlardan biri olma ihtimali oldukça yüksek.

8 İskoçlar önemli bilim insanları ve düşünürleri ile de meşhur. 18. yüzyıla damgasını vuran İskoç Aydınlanması, filozof David Hume ve liberal ekonomi teorisinin kurucusu Adam Smith gibi çok önemli isimleri yetiştirdi.

9 Shakespeare’in ölümünün 400. yılında önemli bir not: Macbeth aslında 11. yüzyılda yaşamış bir İskoç kralı ve İskoçların en önemli ulusal karakterlerinden biri.

10 Hepimiz Sean Connery’nin İskoç olduğunu biliriz. Ancak hatırlatalım Ewan McGregor, Gerard Butler ve James McAvoy gibi birçok ünlü aktör de İskoç.

11 Her yedi İskoç’tan birinin saçı kızıl ve bu durum, dünyada bir tek İskoçya’ya özgü. Bunun güneş ışığı eksikliğinden kaynaklanabileceği düşünülüyor. Bu oran diğer ülkelerde nüfusun yüzde birine denk geliyor. Edinburg’da her sene “kızıllar geçidi’ düzenleniyor.