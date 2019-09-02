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İspanya'da yüzyıllardır yaşatılan sıra dışı "İnsan Kulesi Festivali"

Anadolu Ajansı

İspanya'nın Barselona kentinin Vilafranca del Penedes bölgesinde geleneksel İnsan Kuleleri Festivali (Els Castellers) düzenlendi. Her yaştan kadın, erkek ve çocuğun katılım gösterdiği festival süresince insan kulelerinin yanında geleneksel danslar ile çeşitli gösteriler yapıldı

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    Els Castellers, insan kulesi festivali

    18. yüzyıldan bu yana İspanya'da düzenlenen İnsan Kulesi Festivali'nde katılımcılar, yerden metrelerce yükseğe insanlardan oluşan bir kule inşa etmeye çalışılıyor. 

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    Els Castellers, insan kulesi festivali

    Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün, İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Kültürel Mirasının Başyapıtları arasında yer alan İnsan Kulesi Festivali, 18'inci yüzyıldan bu yana İspanya'nın Barselona şehrinde yaşatılıyor.

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    Els Castellers, insan kulesi festivali

    Sıra dışı festivalde, yerden metrelerce yükseğe uzanan bir kule inşa etmeye çalışılıyor. Bu kulenin diğerlerinden farkı ise, insandan yapılması.

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    Els Castellers, insan kulesi festivali

    İnsan Kulesi Festivali'nde yüzlerce kişi birbirlerinin üzerine çıkarak, kule yapmaya çalışıyor.

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    Els Castellers, insan kulesi festivali

    Amaç, düşmeden bir insan kulesi oluşturmak ve yine düşmeden kuleden inmek.

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    Els Castellers, insan kulesi festivali

    İzlemesi eğlenceli olsa da insan kulesi yapmak kolay değil. Öyle ki, kulenin tamamlanmasına 1 adım kala, her şey bir anda yerle bir olabiliyor.

    Kulesi yıkılan takımlar tüm tehlikelere rağmen başarılı olana kadar devam ediyor.

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    Els Castellers, insan kulesi festivali
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    Els Castellers, insan kulesi festivali
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    Els Castellers, insan kulesi festivali
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    Els Castellers, insan kulesi festivali
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    Els Castellers, insan kulesi festivali
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