İspanya'nın dünyaca ünlü 'boğa festivali' San Fermin corona virüs nedeniyle iptal edildi

İspanya'nın en tanınmış kültürel etkinliklerinden olan San Fermin süresince normalde 280 bin olan Pamplona nüfusu 1 milyonun üzerine çıkıyordu. Pamplona Belediyesinin verilerine göre, festival her yıl kente 74 milyon avroluk ekonomik katkı sağlıyor.