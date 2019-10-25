Isparta ile İzmir arası işleyen 'Göller Ekspresi' yeniden raylarda

Göller Ekspresi tren hattının güzergahı ise; tren, Torbalı, Selçuk, Ortaklar, Aydın, Nazilli, Goncalı, Denizli, Dinar, Gümüşgün başta olmak üzere toplam 30 durakta yolcu indirip bindirecek. Göller Ekspresi'ni kullanacak Burdur yolcuları için Gümüşgün durağı ile Burdur arasında otobüslerle aktarma yapılacak.

Bakan Turhan, törende yaptığı konuşmada, Ege'nin kalbi İzmir ve Güller şehri Isparta'yı birleştirmekten memnun olduğunu söyledi. Tarihin her döneminde Isparta'nın önemli merkezlerden biri olduğunu belirten Turhan, Isparta'nın kadim kültürünü koruduğunu söyledi. Turhan, "Gül kokulu şehrimiz Isparta, kültürü, ekonomisi ve turistik doğal güzellikleriyle ülkemizin gözde illerinden biridir. Güzellikleri, ülkemiz ve dünya ile buluşturmak, marka değerini artırmak için bu hizmetleri hayata geçiriyoruz" dedi.

10

Yeniden seferlere başlayacak Göller Ekspresi hattının ilk olarak 1996 yılında hizmete başladığını dile getiren Turhan, "Ancak bir hizmeti başlatmak yetmiyor, onu yaşatmak da önemli. O dönem bu hattı yaşatacak vizyon yoktu. Demiryolu hattına yarım asır boyunca tek bir çivi bile çakılmamıştı. 2008'de de bu hattımızın seferleri sona erdi. 1950 yılından sonra yılda ortalama 18 kilometre demiryolu inşa edildi. Bizim iktidarımızda ise yılda 135 kilometre demiryolu yaptık. Bakımsızlıktan çürümeye terk edilen hatların yerini modern hatlar aldı. Yeni trenler aldık" diye konuştu.