Isparta'daki gül bahçelerinde 'maskeli' tur

Bugün de görüyorsunuz ki şükürler olsun yavaş yavaş tur otobüsleri şehrimize gelmeye başladı. Gül hasadımız başladı ve binlerce çiftçimiz şu anda bahçelerinde gül topluyor. Bu görsel şölen temmuz ayının ilk haftasına kadar devam edecek. Misafirlerimiz de gönül rahatlığıyla ilimize gelebilir. İnanın gül bahçesinde maskeyle dahi gezseniz gülün kokusunu rahatlıkla alabiliyorsunuz.