İstanbul çevresindeki en iyi kamp alanları

Kamp alanında tuvalet-duş sorunu bulunmuyor. Kadın-erkek ayrı alanlarda tuvalet ve duş imkanı mevcut. Ayrıca duş için sıcak su da bulunuyor.

Mutfak malzemelerinizin temizliğini ise bulaşıkhanede yapabiliyorsunuz.

Çadır, uyku tulumu ve mat gibi kampçılık ekipmanları kiralanmakta ancak şu an pandemi sürecinden ötürü bu hizmet geçici olarak durdurulmuş durumda.

Kendi kafeteryalarından tost, yumurta, menemen, kahvaltı tabağı, köfte-sucuk, çay kahve gibi yeme içme ihtiyaçlarınızı da karşılayabiliyorsunuz.