İstanbul çevresindeki en iyi kamp alanları

ntv.com.tr 26.06.2020 - 15:12
Kilyos'ta 400 dönüm arazi üzerine kurulu, kendine ait plajı ve eğitim ormanı olan Doğada Yaşam Okulu, özellikle yaz aylarında İstanbul'daki kamp alanları arasında en çok tercih edilen kamp alanlarından birisi.
Doğada Yaşam Okulu içerisinde; kamp alanı, karavan parkı, plaj ve survivor parkuru bulunuyor.
Doğada Yaşam Okulu'nda daha kamp alanına girişte kamp alanı ve kuralları hakkında bilgilendiriliyorsunuz. Çalışanlara her daim muhatap anlamında ulaşabiliyorsunuz. Kamp ücreti kişi başı 50 TL.
Kamp alanı iki bölüme ayrılıyor. Plaja yakın sol tarafı gençler, ormanla bitişik sol tarafı ise sakinlik isteyenler ve aileler tercih ediyor.
Kamp alanında tuvalet-duş sorunu bulunmuyor. Kadın-erkek ayrı alanlarda tuvalet ve duş imkanı mevcut. Ayrıca duş için sıcak su da bulunuyor.
Mutfak malzemelerinizin temizliğini ise bulaşıkhanede yapabiliyorsunuz.
Çadır, uyku tulumu ve mat gibi kampçılık ekipmanları kiralanmakta ancak şu an pandemi sürecinden ötürü bu hizmet geçici olarak durdurulmuş durumda.
Kendi kafeteryalarından tost, yumurta, menemen, kahvaltı tabağı, köfte-sucuk, çay kahve gibi yeme içme ihtiyaçlarınızı da karşılayabiliyorsunuz.
Doğada Yaşam Okulu, şehrin içinde olup, şehrin dışındaymış gibi hissettiren bir yer. Kamp alanı ile Kumköy merkezi arası yürüyerek yaklaşık 10 dakika. Dilediğiniz vakit kamp alanı dışına kaçamak yapabilme imkanı da artı bir seçenek. Kumköy merkezde çok güzel kahvaltı, akşam yemeği mekanları da mevcut... Kamp alışverişi için marketler de gene merkezde mevcut.
Doğada Yaşam Okulu'na toplu taşımayla da kolayca ulaşabiliyorsunuz. Hacıosman metro çıkışı otobüs durağından 151 no'lu Kilyos-Demirciköy otobüsüne biniyorsunuz. 40 dakikalık yolculuk sonrası son durak Kumköy Doğada Yaşam Okulu....
İstanbul'a 1.5 saat mesafede, Ağva'nın Kurfallı Köyü'nde 10 dönüm arazi üzerine kurulu, orman içerisinde ve kendine ait plajı olan Seferoğulları Camping, yaz-kış İstanbul kamp alanları arasında en çok tercih edilen kamp alanlarından.
Adını ünlü yeşilçam filmi Tosun Paşa filmindeki Seferoğulları ailesinden alan Seferoğulları Camping içerisinde; kamp alanı, mesaire alanı, plaj ve bungalovlar bulunuyor.
Aile işletmesi olan Seferoğulları Camping'te kamp alanına girişte kamp alanı ve kuralları hakkında bilgilendiriliyorsunuz. Çalışanlara her daim muhatap anlamında ulaşabiliyorsunuz. Kamp ücreti kişi başı 35 TL.
Ayrıca kamp alanının kampçılık ekipmanları olmayanlar için çadır kiralama hizmeti bulunuyor. Çadır istemeyenler için bungalov konaklama imkanı da mevcut.
Giriş için bir başka ÖNEMLİ unsur; Seferoğulları Camping'e girişte dam uygulaması yapılıyor. Tek bayan olarak girebilir ama tek erkek olarak içeri giremezsiniz.
Kamp alanında tuvalet-duş sorunu bulunmuyor. Kadın-erkek ayrı alanlarda tuvalet ve duş imkanı mevcut. Ayrıca duş için sıcak su da bulunuyor.
Mutfak malzemelerinizin temizliğini ise mutfakta yapabiliyorsunuz. Mutfakta ortak buzdolabı da mevcut. Buna rağmen kamp alanının yoğunluğuna bağlı olarak buzdolabı dolabilir, kendi termos çantanızı getirmenizi öneririm.
Kendi kafeteryalarından da menemen, kahvaltı tabağı, köfte, çay-kahve, meşrubat gibi yeme içme ihtiyaçlarınızı da karşılayabiliyorsunuz.
Kamp alanı ile Ağva merkezi arası yürüyerek yaklaşık 20 dakika sürüyor. Dilediğiniz vakit kamp alanı dışına kaçamak yapabilme imkanı da artı bir seçenek. Ağva merkezde çok güzel kahvaltı, akşam yemeği mekanları da mevcut... Kamp alışverişi için marketler de gene merkezde mevcut.
Havanın açık olduğu bir zamanlar oradaysanız yakınlardaki Kilimli Koyu'nda günü batırmayı ihmal etmeyin.
Seferoğlu Camping'e toplu taşımayla da kolayca ulaşabiliyorsunuz. Üsküdar'dan kalkan 139A Şile-Ağva otobüslerine binince tam önünde inebiliyorsunuz.
Erikli Yaylası konumu itibariyle doğaseverlerin rahatlıkla ziyaret edebileceği muhteşem manzaralara ev sahipliği yapan güzel bir gezi rotası. Aynı zamanda güzel bir kamping alanı da mevcut...
İstanbul'a sadece 1-1.5 saat uzaklıktaki Erikli Yaylası ve Şelalesi Kamp Alanı, Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye Köyü'nün 6 kilometre yukarısında bulunuyor. Doğaseverlerin ve kampçıların yaz-kış uğradığı Erikli Yaylasıı'nın denizden yüksekliği tam 600 metre.
Erikli Yaylası Kamp Alanı'nda kamp ücreti kişi başı 30 TL.
Yaylada ister ağaçlık bölgeye, ister dere kenarındaki platformlarda çadırınızı kurup su sesiyle uyuyabilirsiniz.
Kamp alanında tuvalet mevcut. Duş bulunmuyor. Mutfak malzemelerinizin temizliğini ise çeşme alanında yapabiliyorsunuz.
Elektrik yok, eğer ışığa ihtiyacınız varsa yanınızda bataryalı ışık, kafa lambası getirmenizi tavsiye ederim. Kamp alanında ateş yakmak serbest ancak biz bu güzel doğaya zarar gelmemesi adına ateş kutusu, orman şöminesi kullanmanızı öneririz.
Kamp alanın yakınında cafe & restaurant var. Buradan yeme içme ihtiyaçlarınızı da karşılayabiliyorsunuz.
Erikli Yaylası'nda telefon çekmiyor ama kamp alanı işletmesinde wifi var, sevdiklerinizle whatsapp üzerinden haberleşebilirsiniz.
Kamp alışverişinizi önden Çınarcık merkezde yapmanızı tavsiye ederim. Teşvikiye Köyü'nde ve yol üstünde birkaç ufak market var ama imkanları sınırlı.
Erikli Yaylası, birden fazla mesire alanını bünyesinde barındırıyor. Sırasıyla Kent Ormanı, Kamp Alanı, Çifte Şelale, Dipsiz Göl ve Delmece Yaylası. Her birine farklı yürüyüş parkurlarıyla ulaşılabiliyor.
Yolunuz Yalova'ya düşerse, günübirlik keşifler için de yapmak Erikli Yaylası'nı tercih edebilirsiniz.
Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Saros Körfezi kenarında denize 200 metre uzaklıkta konumlanan Dama Kamp Alanı, Trakya Bölgesi'nde kamp yapılacak yerler arasında ilk sıralarda geliyor.
İstanbul'a 3.5 saat uzaklıktaki aile işletmesi Dama (Esentepe) Kamp Alanı, doğa ve köy ortamıyla baş başa olmak isteyenler harika bir ortam sunuyor.
Dama Kamp Alanı'nda kamp ücreti kendi çadırınızla tek kişi 40 TL, aynı çadırda iki kişi 70 TL. Hafta içi-hafta sonu ve kişi sayısına göre fiyatları değişiyor, sitelerinden kontrol edebilirsiniz. Gitmeden önce arayıp, rezervasyon yaptırmayı ihmal etmeyin.
Ayrıca kamp alanının kampçılık ekipmanları olmayanlar için standart ve junior aile çadırı dediği tam teşekküllü iki ayrı çadır kiralama hizmeti bulunuyor. Sadece kıyafetlerinizi alıp gitmeniz yeterli.
Junior aile çadırları 3 kişilik grup ve aileler ideal. Çadır içerisinde bir adet 2 kişilik, bir adet tek kişilik yatak bulunuyor. Küçük tüp, mutfak tezgahı, masa, sandalye ve mangal çadırda mevcut. Buzdolabı ise ortak kullanım...
Standart aile çadırları ise 4 kişilik grup ve aileler için ideal. Çadır içerisinde iki adet 2 Kişilik yatak bulunuyor. Büyük Tüp, 2'li ocak, buzdolabı, mutfak tezgahı, masa, sandalye ve mangal çadırda mevcut.
Kamp alanının bolca ahşap masa ve oturma grubu bulunuyor, özellikle kamp masası getirmenize hiç gerek yok. Ayrıca elektrik için birkaç farklı noktada çoklu elektrik priz girişleri mevcut.
Kamp alanında tuvalet-duş sorunu bulunmuyor. Kadın-erkek ayrı alanlarda tuvalet ve duş imkanı mevcut.
Mutfak malzemelerinizin temizliğini ise mutfakta yapabiliyorsunuz.
Kendi kafeteryalarından tost, yumurta, menemen, kahvaltı tabağı, ızgara çeşitleri, çay kahve gibi yeme içme ihtiyaçlarınızı da karşılayabiliyorsunuz.
Kamp alanına 200 metre yürüme mesafesindeki Saros Körfezi'ne bağlı Karaincirli sahili temizliği ve berraklığıyla göz dolduruyor. Burada denize girebilir, sahilde uzun yürüyüşler yapabilirsiniz.
Bilmeyenler için söylemiş olalım. Saros Körfezi'nde karmaşık girdaplar çizen akıntılar görülür. Bu akıntılar nedeniyle de Saros kendi kendini temizleyen bir körfez konumundadır. Dünya'da kendi kendini temizleyerek temiz kalan beş körfezden biri olduğu ileri sürülür.
Kamp alışverişini gelmeden yapmanız tavsiye olunur. En yakın marketler kamp alanına 15 dakika mesafedeki Büyükevren Köyü'nde.
Dama Kamp Alanı, İstanbul'dan çok fazla uzaklaşmadan, sevdiklerinizle doğa içinde keyifli ve huzurlu bir tatil yapabileceğiniz bir yer.
Gidişte yol üstü Keşan'da Keşan'ın meşhur lezzeti satır etin, dönüşte Tekirdağ'da Tekirdağ köftesinin tadına bakmayı da ihmal etmeyin.
Kırklareli'nde bulunan tabiat harikası İğneada Longoz Ormanları. dünyanın en büyük 2. longoz ormanı olarak biliniyor. Tamamen doğal bir oluşum olan İğneada Longozu, yeşillikler içerisinde ruhunuzu yenileyebileceğiniz bir yer.
İstanbul'a 3.5 saat uzaklıktaki İğneada Longoz Ormanları, aynı zamanda milli park statüsüyle sıkı bir şekilde korunuyor. Bir hafta sonu kamp için İğneada Longozu'nun huzur dolu ortamını tercih edebilirsiniz.
Öncelikle longoz ne demek onu açıklayalım. Longoz halk arasında "subasar orman" olarak biliniyor. Burası aslında ormanlık bir alan ve tabanı sularla kaplı.
Özellikle denize yakın yerlerde oluşan bu ormanlar, suların getirdiği kımların bir set halinde dere ağzını kapatmasıyla oluşuyor. Zamanla su bölgede birikiyor ve bölgede bir çeşit eko sistem oluşturuyor. Bu ekosistem de dünyada çok ender görülen bir bir ekosistem olarak biliniyor. İşte çok nadir görülen bir tabiat harikası olan longoz ormanlarından bir tanesi ülkemizde Kırklareli'nde bulunuyor.
Sadece yeşilliğe değil, birbirinden güzel göllere de ev sahipliği yapan İğneda Longoz Ormanı içerisindeki 6 tane göl bulunuyor. Bunlar Mert Gölü, Pedina Gölü, Hamam Gölü, Saka Gölü, Deniz Gölü, Erikli Gölü.
1000'den fazla canlıya ev sahipliği yapan bölge aynı zamanda kuşların göç yolu üzerinde bulunuyor ve pelikan, kuğu gibi nadide kuşlar da gözlemlenebiliyor.
İğneada Longoz Ormanları'nda birkaç farklı yerde kamp yapabilirsiniz.
İlki Google Maps'ten İğneada Kamp Alanı diye aratarak da ulaşabileceğiniz Mert Gölü yanındaki Mesire Alanı. Burası tamamen doğa içerisinde olduğu için tesis bulunmuyor. Sadece girişte tuvalet ve küçük bir çeşme bulunuyor.
İkincisi ise gölün sahil tarafında kamp yapabilirsiniz. Önünüz Mert gölü, arkanız Karadeniz.
Bunun dışında orman içerisinde farklı bölgelerde de kamp yapabileceğiniz yerler var ama buralara kaybolmamanız adına bölgeyi bilen bir arkadaşınız ya da rehber olmadan gitmemenizi öneririz.
Son olarak İğneada'nın sahil tarafında bulunan ücretli kamp alanlarını da tercih edebilirsiniz. Tesis olarak hizmet olarak bu yerler arasında en bilinenleri Bay Edi ve Mehmet Dede'nin yeri. Ücretleri 30-50 TL arasında değişen kamp alanlarında çadırınızı kurup tesislerin elektrik, su, tuvalet gibi hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.
Kamp alışverişinizi mutlaka Demirköy'de ya da İğneada merkezde halletmelisiniz. Ormanlık bölgede herhangi bir işletme bulunmuyor. Göl kenarında çok fazla sinek oluyor. Sineksavar spreyinizi getirmeyi unutmayın.
İğneada'da mutlaka yapmanız gerekenlerden birisi de Mert Gölü'nde kano yapmak. 2-3 saat süren kano turlarından birine mutlaka katılın. Longoz içerisinde gezerken adeta Amazon Ormanları'ndaymışsınız, kendi belgeseliniz çekiliyormuş gibi hissediyorsunuz.
Rehberli trekking yürüyüşlerine katılabilirsiniz. Mert Gölü etrafındaki parkurlarda kendiniz yürüyüş yapabilirsiniz ama diğer göllerde kaybolma ihtimali olduğu için kesinlikle rehberli yürüyüş turlarına katılmanızı öneriyorum.
Mevsimlerde yaz ise İğneada sahilinde Karadeniz’de yüzebilir, Bulgaristan sınırındaki Beğendik Köyü'ne giderek komşu Bulgar köyü Rezovo'ya selam edebilir, akşam üstü de Limanköy'de harika gün batımını izleyebilirsiniz.