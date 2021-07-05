İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü'nden 'Galata Kulesi' açıklaması

"BU KARTLARI SADECE TÜRK VATANDAŞLARI ALIYOR"

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bütün müzeleri, Müze Kart ile her Türk vatandaşının 1 yıl boyunca birden fazla ziyaret etme imkanına sahip olduğunu belirten Yılmaz, "Bakanlığımızın uygulaması sadece bu değil ikinci kart gençlere yönelik bir uygulama. Üniversite öğrencileri 'Müze kart akademiyi' alacak, bunu fiyatı sadece 30 lira. 30 lira ödeyen ve bu kartı alan bir üniversite öğrencisi arkadaşım Galata Kulesi'ni gelip birden fazla ziyaret edebilecek" dedi.

Yılmaz, 18 yaş ve altı, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların yine müzeleri ücretsiz ziyaret edebileceğini belirtti.