İstanbul'a sadece 2,5 saat mesafedeki Müflizdere Kanyonu doğaseverler tarafından ilgi görüyor

Etkinliğe katılan doğa severlerden 54 yaşındaki Erhan Bozkuş da bir yıldır yoğun bir şekilde bu tür etkinliklere katıldığını anlatarak, "Biz doğaseverlerin sıcak yaz günlerinde tercih ettiği rotalar kanyon ve yayladır. Çok severek bu rotaları yürüyoruz. Yazın sıcak günlerinde gerçekten bizi serinletiyor. Yine yoğun iş yaşantımız dolayısıyla şehre yakın bu bölgeler doğa severlerin kaçış noktası oluyor. Çok mutluyuz, serin suların içinde yürüyoruz. Gelsinler bu kulüplere üye olsunlar. Hayatlarında çok büyük değişiklikler olacaktır" dedi.

Doğa sporlarına katılmanın yaşla bir ilgisinin olmadığını belirten Bozkuş, dağcılık sporuyla da uğraştığını, stresini doğanın bu iyileştirici gücünden yararlanarak attığını söyledi.