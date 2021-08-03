İstanbul'a sadece 2 saat mesafede: Şehir stresinden kaçmak isteyenlerin adresi 'Kandıra'

Bu durumu memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Güneş, geçen yıl bayram döneminde 900 bin ziyaretçi ağırladıklarını, bu yıl bir milyon kişi beklediklerini ancak ziyaretçi sayısının yaklaşık 800 bin olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Hava şartları nedeniyle tatilin ikinci gününden itibaren denize girmenin yasaklanmasının, sadece Kerpe ve Kovanağzı plajlarından denize girilmesine izin verilmesinin günübirlik ziyaretçi sayısına kısmen yansıdığını belirten Güneş, rezervasyonların önceden yapılması sebebiyle konaklamalı ziyaretçi rakamında değişiklik olmadığını ifade etti.