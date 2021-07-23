İstanbul'a sadece 3 saat uzaklıkta: Saros'un akvaryumu 'İbrice Limanı'

Dalış turizmine yönelik İbrice'de kamp alanı oluşturacaklarını ifade eden Helvacıoğlu, "Dalış pahalı bir spor. Bu sporu gerçekleştiren tutkunlara daha iyi şartlarda ortamlar sunacağız. Konaklama şart, kamp ve karavan turizmi dalgıçlara sunulacak. Bunun dışında altyapı sorunlarını çözeceğiz. Potansiyel var, İbrice'yi işlememiz lazım. Bunun çalışmalarını yapmaya başladık" dedi.