İstanbul'da denize girilebilecek en iyi plajlar

İstanbulluların deniz keyfi yaşadığı plajları 15 Haziran itibariyle açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet verdiği Güneş, Menekşe ve Caddebostan 1, 2, 3 plajları yaz boyunca ziyaretçilerini bekliyor. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı'nca 'İstanbul'da denize girilebilecek en iyi plajlar' belirlendi. İşte İstanbul'da 'mükemmel' olarak belirtilen plajlar...

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 30.06.2020 - 11:52

İstanbul'da denize girilebilecek en iyi plajlar - 1
İstanbulluların denize hasretini sona erdiren Avrupa ve Anadolu yakasındaki plajlar15 Haziran'dan itibaren 2020 sezonunu açıyor. Düzenli olarak deniz suyu temizlik oranları ölçülen ve gün boyu kumsalların temizlendiği Menekşe, Güneş, Caddebostan 1, 2, 3 plajlarında İstanbullular gönül rahatlığıyla deniz keyfini yaşayacak.
İstanbul'da denize girilebilecek en iyi plajlar - 2

İBB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 15 Haziran'da açılan İBB plajları, misafirlerine günübirlik tatil imkanı sunuyor.

Bu yıl İBB iştiraki BELTUR tarafından işletilecek plajlarda geçen yıl geçerli olan giriş ücretleriyle, şezlong kiraları bu sezon da uygulanacak. Yetişkin giriş ücreti 25 TL, öğrenci giriş ücreti 12 TL. Şezlong kirası 10 TL.

Plajlardan 0-7 yaş arası çocuklar, engelli vatandaşlar ile 1 refakatçileri ücretsiz yararlanabilecek.

Plajlar haftanın 7 günü saat 08.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.

İstanbul'da denize girilebilecek en iyi plajlar - 3

İSTANBUL'DA DENİZE GİRİLECEK YERLER VE PLAJ GİRİŞ ÜCRETLERİ

Menekşe Plajı: 630 metrelik plajda; 200 şezlong, 300 şemsiye, 20 soyunma kabini, 10 duş, 20 WC, cankurtaran mobosu, 4 adet cankurtaran kulesi, 4 adet seyyar kule, cankurtaran personeli, büfe, emanet dolabı ve 120 araçlık otopark alanı bulunuyor. Plaj, ücretsiz hizmet veriyor.

Güneş Plajı: 840 metrelik plajda; 1200 şezlong, 1590 şemsiye, 25 WC, 144 soyunma kabini, 24 duş, 165 emanet dolabı, cankurtaran mobosu, 4 adet cankurtaran kulesi, cankurtaran personeli, güvenlik kabini, büfe ve 240 araçlık otopark bulunuyor. Plaj giriş ücreti 25 TL, öğrenciler için ise 12 TL. Şezlong kirası ise 10 TL. 

İstanbul'da denize girilebilecek en iyi plajlar - 4

Caddebostan- 1: 450 metrelik plajda; 800 şezlong, 600 şemsiye, 8 duş, 18 soyunma kabini, cankurtaran mobosu, 3 cankurtaran kulesi, WC ve 2 büfe bulunuyor. Plaj giriş ücreti 25 TL, öğrenciler için 12 TL. Şezlong kirası ise 10 TL.

Caddebostan-2: 300 metrelik plajda; 500 şezlong, 300 şemsiye, 16 soyunma kabini, 8 duş, WC, cankurtaran mobosu, 3 adet cankurtaran kulesi, 3 adet seyyar kule ve 2 büfe bulunuyor. Plaj, ücretsiz hizmet veriyor.

Caddebostan-3: 250 metrelik plajda; 100 şezlong, 100 şemsiye, 3 adet cankurtaran kulesi, 3 adet seyyar kule, 4 soyunma kabini, 4 duş, WC ve büfe bulunuyor. Plaj, ücretsiz hizmet veriyor.

İstanbul'da denize girilebilecek en iyi plajlar - 5

CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ HARFİYEN UYGULANACAK

BELTUR, corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından plajlar için açıklanan tüm tedbirleri harfiyen uygulayacak.

Bu kapsamda plajlar, fiziksel mesafe kurallarına göre yeniden düzenlendi. Her plaj için fiziksel mesafeye göre bir kapasite belirlendi.

Gün içinde de plajlarda sık sık denetim yapılarak, fiziksel mesafe kurallarına uymayan misafirler uyarılacak.

Plajlara maskesiz gelen misafirler uyarılarak kendilerine maske verilecek. Plajdan ayrılan misafirlerin yerleri, dezenfekte uygulamalarının ardından yeni misafirlere tahsis edilecek. Tuvalet gibi alanlar her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek.

İstanbul'da denize girilebilecek en iyi plajlar - 6

Plajlarda, hijyen ve sağlık açısından gün boyunca görevli personellerce temizlik işleri yürütülürken güvenlik ve cankurtaran personeli sayesinde de gerekli tedbirler alınacak.

İBB kendi işlettiği plajlar dışında, İstanbul'un 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajında da cankurtaran hizmeti veriyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1 Haziran'da başlayan can kurtaran hizmeti, 241 personel, 35 jet-ski, 7 zodyak bot, 2 drone ve 14 ATV aracıyla veriliyor.

İstanbul'da denize girilebilecek en iyi plajlar - 7

HANGİ PLAJ TEMİZ, HANGİSİ KİRLİ? (BAKANLIK YAYINLADI)

İstanbul'daki plajlardan alınan deniz suyu numuneleri laboratuvarda analiz edildi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce yapılan analizde 21 plaj "mükemmel olarak" olarak derecelendirildi.

İstanbul'da denize girilebilecek en iyi plajlar - 8

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, yaz aylarının gelmesiyle Türkiye'nin halka açık tüm plajlarında analizler gerçekleştirmeye devam ediyor. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen takvime göre yüzme sezonu boyunca yüzme alanlarından 15 günde bir su numuneleri alınarak Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analizleri gerçekleştiriliyor.

Analiz sonuçları, yüzenlerin maruz kaldıkları risk seviyesinin değerlendirilmesi, kirliliğin tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için derecelendiriliyor. 

'Mükemmel, iyi, kötü ve girilmesi yasak' olarak değerlendirilen plajlardaki verilere vatandaşlar yuzme.saglik.gov.tr adresinden ulaşabiliyor.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ SAHİLLERİ VE PLAJLARI

İstanbul'da denize girilebilecek en iyi plajlar - 9

İstanbul için yapılan değerlendirilmelerde ise 84 plaj incelenerek sonuçları gösteriliyor.

İstanbul'da denize girilebilecek en iyi plajlar - 10

İSTANBUL'DA 'MÜKEMMEL' OLARAK BELİRTİLEN 21 PLAJ 

Verilere göre,

Sarıyer'de Rumeli Kavağı Plajı, Demirciköy Uzunya Plajı, Kilyos Plajı,

Büyükçekmece'de Mimar Sinan Sahili,

Silivri’de Altın Orak Sitesi Önü, Semizkum Basınkent 4 Site Önü,

Riva'da Elmasburnu Plajı,

Şile’de Uzunkum Plajı, Uzunkum Plajı (Orta nokta) Uzunkum Plajı (Dere yanı) ve Akçakese Akkaya Plajı,

'Mükemmel' olarak derecelendirildi.

İstanbul'da denize girilebilecek en iyi plajlar - 11
İstanbulluların sıkça tercih ettiği adalarda da deniz suyu analiz sonuçları geçen senenin aksine bu sene iyi çıktı.
İstanbul'da denize girilebilecek en iyi plajlar - 12

Büyükada'da Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı Plajı, Aya Nikola Halk Plajı, Yörükali Plajı Önü, Nakıbey Plajı, Büyükada Su Sporları Kulübü Önü, Büyükada Kayıkhane Blue Beach

Heybeliada'da Ada Beach Club Önü,

Burgazada'da Burgazada Su Sporları Kulübü Önü,

Kınalıada'da Kınalıada vapur iskelesi sağ taraf önü, Kınalıada Su Sporları Kulübü Önü

'Mükemmel' olarak işaretlendi.

İstanbul'da denize girilebilecek en iyi plajlar - 13
İstanbul'da denize girilebilecek en iyi plajlar - 14
İstanbul'da denize girilebilecek en iyi plajlar - 15

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