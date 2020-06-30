İstanbul'da denize girilebilecek en iyi plajlar

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 30.06.2020 - 11:52
İBB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 15 Haziran'da açılan İBB plajları, misafirlerine günübirlik tatil imkanı sunuyor.
Bu yıl İBB iştiraki BELTUR tarafından işletilecek plajlarda geçen yıl geçerli olan giriş ücretleriyle, şezlong kiraları bu sezon da uygulanacak. Yetişkin giriş ücreti 25 TL, öğrenci giriş ücreti 12 TL. Şezlong kirası 10 TL.
Plajlardan 0-7 yaş arası çocuklar, engelli vatandaşlar ile 1 refakatçileri ücretsiz yararlanabilecek.
Plajlar haftanın 7 günü saat 08.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Menekşe Plajı: 630 metrelik plajda; 200 şezlong, 300 şemsiye, 20 soyunma kabini, 10 duş, 20 WC, cankurtaran mobosu, 4 adet cankurtaran kulesi, 4 adet seyyar kule, cankurtaran personeli, büfe, emanet dolabı ve 120 araçlık otopark alanı bulunuyor. Plaj, ücretsiz hizmet veriyor.
Güneş Plajı: 840 metrelik plajda; 1200 şezlong, 1590 şemsiye, 25 WC, 144 soyunma kabini, 24 duş, 165 emanet dolabı, cankurtaran mobosu, 4 adet cankurtaran kulesi, cankurtaran personeli, güvenlik kabini, büfe ve 240 araçlık otopark bulunuyor. Plaj giriş ücreti 25 TL, öğrenciler için ise 12 TL. Şezlong kirası ise 10 TL.
Caddebostan- 1: 450 metrelik plajda; 800 şezlong, 600 şemsiye, 8 duş, 18 soyunma kabini, cankurtaran mobosu, 3 cankurtaran kulesi, WC ve 2 büfe bulunuyor. Plaj giriş ücreti 25 TL, öğrenciler için 12 TL. Şezlong kirası ise 10 TL.
Caddebostan-2: 300 metrelik plajda; 500 şezlong, 300 şemsiye, 16 soyunma kabini, 8 duş, WC, cankurtaran mobosu, 3 adet cankurtaran kulesi, 3 adet seyyar kule ve 2 büfe bulunuyor. Plaj, ücretsiz hizmet veriyor.
Caddebostan-3: 250 metrelik plajda; 100 şezlong, 100 şemsiye, 3 adet cankurtaran kulesi, 3 adet seyyar kule, 4 soyunma kabini, 4 duş, WC ve büfe bulunuyor. Plaj, ücretsiz hizmet veriyor.
BELTUR, corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından plajlar için açıklanan tüm tedbirleri harfiyen uygulayacak.
Bu kapsamda plajlar, fiziksel mesafe kurallarına göre yeniden düzenlendi. Her plaj için fiziksel mesafeye göre bir kapasite belirlendi.
Gün içinde de plajlarda sık sık denetim yapılarak, fiziksel mesafe kurallarına uymayan misafirler uyarılacak.
Plajlara maskesiz gelen misafirler uyarılarak kendilerine maske verilecek. Plajdan ayrılan misafirlerin yerleri, dezenfekte uygulamalarının ardından yeni misafirlere tahsis edilecek. Tuvalet gibi alanlar her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek.
Plajlarda, hijyen ve sağlık açısından gün boyunca görevli personellerce temizlik işleri yürütülürken güvenlik ve cankurtaran personeli sayesinde de gerekli tedbirler alınacak.
İBB kendi işlettiği plajlar dışında, İstanbul'un 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajında da cankurtaran hizmeti veriyor.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1 Haziran'da başlayan can kurtaran hizmeti, 241 personel, 35 jet-ski, 7 zodyak bot, 2 drone ve 14 ATV aracıyla veriliyor.
İstanbul'daki plajlardan alınan deniz suyu numuneleri laboratuvarda analiz edildi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce yapılan analizde 21 plaj "mükemmel olarak" olarak derecelendirildi.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, yaz aylarının gelmesiyle Türkiye'nin halka açık tüm plajlarında analizler gerçekleştirmeye devam ediyor. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen takvime göre yüzme sezonu boyunca yüzme alanlarından 15 günde bir su numuneleri alınarak Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analizleri gerçekleştiriliyor.
Analiz sonuçları, yüzenlerin maruz kaldıkları risk seviyesinin değerlendirilmesi, kirliliğin tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için derecelendiriliyor.
'Mükemmel, iyi, kötü ve girilmesi yasak' olarak değerlendirilen plajlardaki verilere vatandaşlar yuzme.saglik.gov.tr adresinden ulaşabiliyor.
İstanbul için yapılan değerlendirilmelerde ise 84 plaj incelenerek sonuçları gösteriliyor.
Verilere göre,
Sarıyer'de Rumeli Kavağı Plajı, Demirciköy Uzunya Plajı, Kilyos Plajı,
Büyükçekmece'de Mimar Sinan Sahili,
Silivri’de Altın Orak Sitesi Önü, Semizkum Basınkent 4 Site Önü,
Riva'da Elmasburnu Plajı,
Şile’de Uzunkum Plajı, Uzunkum Plajı (Orta nokta) Uzunkum Plajı (Dere yanı) ve Akçakese Akkaya Plajı,
'Mükemmel' olarak derecelendirildi.
Büyükada'da Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı Plajı, Aya Nikola Halk Plajı, Yörükali Plajı Önü, Nakıbey Plajı, Büyükada Su Sporları Kulübü Önü, Büyükada Kayıkhane Blue Beach
Heybeliada'da Ada Beach Club Önü,
Burgazada'da Burgazada Su Sporları Kulübü Önü,
Kınalıada'da Kınalıada vapur iskelesi sağ taraf önü, Kınalıada Su Sporları Kulübü Önü
'Mükemmel' olarak işaretlendi.