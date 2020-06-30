İstanbul'da denize girilebilecek en iyi plajlar

CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ HARFİYEN UYGULANACAK

BELTUR, corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından plajlar için açıklanan tüm tedbirleri harfiyen uygulayacak.

Bu kapsamda plajlar, fiziksel mesafe kurallarına göre yeniden düzenlendi. Her plaj için fiziksel mesafeye göre bir kapasite belirlendi.

Gün içinde de plajlarda sık sık denetim yapılarak, fiziksel mesafe kurallarına uymayan misafirler uyarılacak.

Plajlara maskesiz gelen misafirler uyarılarak kendilerine maske verilecek. Plajdan ayrılan misafirlerin yerleri, dezenfekte uygulamalarının ardından yeni misafirlere tahsis edilecek. Tuvalet gibi alanlar her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek.