İstanbul'da en huzurlu yer Eyüpsultan, en romantik yer Kız Kulesi

İstanbul'un en hüzünlü, en eğlenceli ve en romantik mekanlarını tek bir uygulamada birleştiren "Duygu Atlası", kullanıcılarına hem yer bildirimi yapma hem de bulundukları yerin kendilerine hissettirdiği duyguyu ifade edebilme fırsatı sunuyor.

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan, İstanbul'da pilot olarak uygulanan ve 10 bine yakın kullanıcıya ulaşan uygulamayla 150 bine yakın mekanda duygu paylaşımı yapıldı. Buna göre, İstanbul'un en huzurlu yeri Eyüpsultan, en hüzünlü yeri Karacaahmet, en heyecanlı yeri havalimanı, en romantik yeri Kız Kulesi oldu.