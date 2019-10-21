İstanbul'da sanat ile iç içe bir yemek deneyimi yaşayabileceğiniz en güzel mekanlar

Boğaz’da yer alan ve kendini baştan sona yenileyen Feriye yeni konsepti ile ilgi çekiyor. Sanat tutkunlarının “Museum of the Moon” gibi daha önce görülmemiş sanat eserlerini görebilecekleri, seçkin kültür ve sanat programlarına katılabilecekleri Feriye’nin yenilikleri “Cafe Diye Feriye” ile başlıyor. Cafe’den lezzetli ürünler alıp “Fuaye Feriye”ye geçerek dinlenebilir veya çalışabilirsiniz. “Sinema Feriye” olarak kapılarını açan salon ise sadece sinema filmlerine değil, tiyatro, konser ve diğer kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak şekilde çok amaçlı bir şekilde tasarlanmış. Menüsü yenilenen “Lokanta Feriye” ise Boğaz manzarası ve mevsime uygun lezzetleri ile sizi bekliyor.