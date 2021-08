İstanbul'da yaz aylarında yapılması gereken 4 aktivite

ZORLU PSM AMFİ ETKİNLİKLERİ

Zorlu PSM, sevilen açık hava mekanı Amfi'de, konserlerden stand-up gösterilerine pek çok etkinlik gerçekleştiriyor. Her hafta değişen zengin programıyla her zevke hitap eden amfide after work partilerine katılabilir, olimpiyatların heyecanını yaşayabilirsiniz.