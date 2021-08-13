İstanbul'da yaz aylarında yapılması gereken 4 aktivite

MÜZE GAZHANE

1892 yılında Anadolu Yakası’nın havagazı ihtiyacını karşılamak için hizmete giren ve bir süre sonra atıl şekilde bırakılan Hasanpaşa Gazhanesi, “Müze Gazhane” olarak şehrin renkli duraklarından biri haline getirildi.

32 bin metrekarelik tesiste, iklim ve karikatür müzeleri, çocuk bilim merkezi, sergi alanları, tiyatrolar, kütüphaneler, oyun ve etkinlik alanı, iklim krizi temalı kalıcı sergi, atölye binası, restoran ve kafe gibi mekanlar bulunuyor.

Kısacası Müze Gazhane uzun uzun vakit geçirebileceğiniz, yaz günlerini keyifli bir biçimde değerlendirebileceğiniz, mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir mekan.