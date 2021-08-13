İstanbul'da yaz aylarında yapılması gereken 4 aktivite

ntv.com.tr 13.08.2021 - 14:59
1892 yılında Anadolu Yakası’nın havagazı ihtiyacını karşılamak için hizmete giren ve bir süre sonra atıl şekilde bırakılan Hasanpaşa Gazhanesi, “Müze Gazhane” olarak şehrin renkli duraklarından biri haline getirildi.
32 bin metrekarelik tesiste, iklim ve karikatür müzeleri, çocuk bilim merkezi, sergi alanları, tiyatrolar, kütüphaneler, oyun ve etkinlik alanı, iklim krizi temalı kalıcı sergi, atölye binası, restoran ve kafe gibi mekanlar bulunuyor.
Kısacası Müze Gazhane uzun uzun vakit geçirebileceğiniz, yaz günlerini keyifli bir biçimde değerlendirebileceğiniz, mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir mekan.
Yaz demek açık hava sineması demek… Özellikle de pandemi koşulları nedeniyle birçok kişi tercihini kapalı salonlardansa açık havadan yana kullanmaya başladı.
Hatta bu yıl İstanbul Film Festivali’nin bazı gösterimleri bile açık havada yapıldı! Şehrin farklı yerlerinde, farklı film seçkileriyle sinema keyfi yaşatan mekanlar bulunuyor. KüçükÇiftlik Park ise merkezi konumuyla öne çıkanlardan.
KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması adlı etkinlik dizisi Ekim’e kadar devam edecek. Her Salı gerçekleştirilecek olan etkinliklerde film gösteriminin yanı sıra film konseptine uygun DJ performansından mini konserlere, oyuncu ve yönetmen söyleşilerine kadar farklı içerikler de yer alacak. Yıldızların altında, yemyeşil bir bahçede film izleme deneyimini mutlaka yaşamalısınız!
Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Kalamış Yaz Festivali, Kalamış Atatürk parkında gerçekleşiyor. Festival kapsamında 33 konser, 17 film ve spor etkinlikleri yer alacak ve etkinlikler 30 Ağustos’a kadar devam edecek.
Charlie Chaplin’in 1931 yapımı Şehir Işıkları (City Lights) filminin canlı orkestra eşliğindeki gösterimiyle başlayan festival hem Kadıköylülerin hem de tüm İstanbulluların yaz akşamlarını renklendiriyor.
Zorlu PSM, sevilen açık hava mekanı Amfi'de, konserlerden stand-up gösterilerine pek çok etkinlik gerçekleştiriyor. Her hafta değişen zengin programıyla her zevke hitap eden amfide after work partilerine katılabilir, olimpiyatların heyecanını yaşayabilirsiniz.