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İstanbul'dan 'fantastik' manzaralar

ntv.com.tr

Türk sanatçı Yasin Yaman bu aralar sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri. Sanatçı, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar ile binlerce kullanıcıya ulaşmış durumda. İşte İstanbul’a ve hayvanlara olan sevgisini yaptığı sürrealist çalışmalarla birleştiren sanatçının fantastik İstanbul tasvirleri...

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    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
    Medeniyetler şehri İstanbul, tarihe tanıklık eden en önemli kentlerden birisi. İstanbul, tarih boyunca birçok sanatçıya da ilham kaynağı oldu. İstanbul'un eşsiz manzaraları objektifleri doldurdu, tabloları süsledi, filmlere konu oldu.
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    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları

    Grafik sanatçısı Yasin Yaman ise yaptığı çalışmalarda İstanbul'u çok farklı bir şekilde tasvir etti.

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    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları

    Dijital manipülasyon tekniğiyle yaptığı çalışmaları @ysnyaman isimli Instagram hesabından paylaşan sanatçı, büyük beğeni topluyor.

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    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları

    Sanatçı çalışmalarında yalnızca hayvan figürlerini kullanmıyor.

  • 5

    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
    Ayrıca İstanbul’un simgesi olan tarihi eserleri de hayal gücüyle birleştiriyor.
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    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
    İşte Türk sanatçının gözünden fantastik İstanbul...
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    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
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    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
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    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
  • 10

    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
  • 11

    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
  • 12

    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
  • 13

    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
  • 14

    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
  • 15

    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
  • 16

    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
  • 17

    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
  • 18

    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
  • 19

    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
  • 20

    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
  • 21

    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
  • 22

    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
  • 23

    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
  • 24

    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
  • 25

    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
  • 26

    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
  • 27

    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
  • 28

    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
  • 29

    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
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    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
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    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
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    yasin yaman, fantastik istanbul fotoğrafları
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