İstanbul'dan kaçıp Nevşehir'de kurdukları çiftlikte doğayla baş başa yaşıyorlar

Doğada kendi kendine yeten bir hayat kurmanın zorluklarının kendilerini yıldırmadığını anlatan Gözde Dinler, "Dışarı çıktığımda veya pencereden baktığımda buranın renklerini görmek beni çok mutlu ediyor. İşleri güneş batıncaya kadar tamamlamamız gerekiyor. Çünkü eskisi gibi saatimiz güneş. Hayvanlarla ilgilenmek keyifli, tavukların altından yumurtaları almak bile ayrı bir keyif. Daha da çok bilmediğimiz şeyler var öğrenmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.