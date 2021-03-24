İstanbul'u dünyaya bu fotoğraflarla tanıttılar

“BU ŞEHRİN BİR BENZERİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM” Hazırladığı kısa filmler ile sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan Rus Yönetmen Andrew Efimo, "Bence İstanbul Dünya’da çok etkileyici bir şehir, inanılmaz kültüre sahiplik ediyor. Buradaki insanlar çok farklı bir şehirde yaşıyor. Örneğin her gün boğaz köprüsü ve güzel bir deniz görüyorlar. Bu unsurlar şehri çok farklı kılıyor. Türkiye bize Covid-19 salgını döneminde kapılarını açtı, bu yüzden bizim uzun zaman sonra ilk projemizi gerçekleştirdiğimiz yer. İstanbul’da eski ve yeni mimarı aynı anda görebiliyorsunuz. Ben bu şehrin bir benzeri olmadığını düşünüyorum. Bizim amacımız dünyadaki güzellikleri göstermek. İstanbul’un bir kısmı Asya kıtasında bir kısmı da Avrupa kıtasında bu yüzden çok farklı kültürlere sahip insanlar burada yaşıyor. İstanbul’da benim favori mekanım Boğaz olduğunu söyleyebilirim. Türkiye’de bundan sonraki projemizi Kapadokya’da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.