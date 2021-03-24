İstanbul'u dünyaya bu fotoğraflarla tanıttılar

İstanbul'u drone ile görüntüleyen Rus film ekibi çektikleri fotoğraflarla görenleri mest etti. Ayasofya ve Çamlıca Camilerinde gün doğumunda ortaya çıkan manzara görenleri kendine hayran bıraktı.
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İHA 24.03.2021 - 16:06
İstanbul'u drone ile görüntüleyen Rus film ekibi, şehirde yaptıkları gün doğumu çekimleriyle görenleri mest etti.
İstanbul’u yaklaşık 3 hafta drone ile görüntüleyen Rus ekip, sadece gün doğumu ve gün batımında çekim yaptı ve büyüleyici bir İstanbul manzarası ortaya çıkardı.
Ayasofya ve Çamlıca camiilerinin heybeti drone ile çekilen görüntülere yansıyor.
Şehrin tarihi kültürel zenginliğinin ve modern yapıların farklı bir bakış açısıyla anlatıldığı çalışma, İstanbul’u sosyal medya platformlarında Dünya’ya tanıtacak.
“BU ŞEHRİN BİR BENZERİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”
Hazırladığı kısa filmler ile sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan Rus Yönetmen Andrew Efimo, "Bence İstanbul Dünya’da çok etkileyici bir şehir, inanılmaz kültüre sahiplik ediyor. Buradaki insanlar çok farklı bir şehirde yaşıyor. Örneğin her gün boğaz köprüsü ve güzel bir deniz görüyorlar. Bu unsurlar şehri çok farklı kılıyor. Türkiye bize Covid-19 salgını döneminde kapılarını açtı, bu yüzden bizim uzun zaman sonra ilk projemizi gerçekleştirdiğimiz yer. İstanbul’da eski ve yeni mimarı aynı anda görebiliyorsunuz. Ben bu şehrin bir benzeri olmadığını düşünüyorum. Bizim amacımız dünyadaki güzellikleri göstermek. İstanbul’un bir kısmı Asya kıtasında bir kısmı da Avrupa kıtasında bu yüzden çok farklı kültürlere sahip insanlar burada yaşıyor. İstanbul’da benim favori mekanım Boğaz olduğunu söyleyebilirim. Türkiye’de bundan sonraki projemizi Kapadokya’da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.
“İSTANBUL’UN TANITIMINA BÜYÜK KATKISI OLACAK”
Rus film ekibinin drone çekimlerinde beraber çalıştığı Oğuz Albayrak, “Rus film ekibi arkadaşlarımız İstanbul’da birkaç arkadaşımızın önerisi ile bizle çalışmaya başladılar. 12 gündür İstanbul’da gün doğumu ve gün batımında çok güzel kareler yakaladık. Tarzlarının biraz kendilerine özgün olduğunu düşünüyorum. İstanbul’un tanıtımına büyük katkısı olacak. En son yaptıkları videonun 60 milyon kişi tarafından izlendiğini biliyorum” diye konuştu.
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