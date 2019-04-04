İstanbul'u tekrar kanatlar altına almaya hazırlanıyor
DHA, İHA
4'üncü Red Bull Uçuş Günü, 6 yıl aradan sonra 30 Haziran Pazar Günü Caddebostan sahilinde İstanbul’u tekrar kanatlar altına almaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en büyük uçuş gününde, dörder kişilik takımlar, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla uçmaya çalışacak ve izleyenler için unutulmaz görüntülere sahne olacak.
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Birincinin pilotluk eğitimi ile ödüllendirileceği Red Bull Uçuş Günü, 4’üncü kez tüm Türkiye’den uçuş tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Yarışmaya katılmak isteyen üretici ve cesur uçuş tutkunları için başvurular 10 Nisan Çarşamba tarihinde sona eriyor.
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EN İYİ 40 TAKIM YARIŞACAK
Pilotluk hayaline bir adım daha yaklaşmak isteyenlerin 4. Red Bull Uçuş Günü'nde yer alabilmesi için, 10 Nisan tarihine kadar başvuru adresindeki formu doldurmaları ve uçuş aracı çizimlerini sisteme girmeleri gerekiyor.
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Uçuş aracının çizimleri siteye kolayca yüklenebiliyor. Başvuru adımlarını tamamlayarak taslak çizimleri gönderenler arasından seçilecek en iyi 40 takım unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayacak.
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BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: PİLOTLUK EĞİTİMİ
Jüriyi etkileyerek birinci olacak takım, pilotluk hayaline bir adım daha yaklaşarak ‘Pilotluk Eğitimi’ ödülünü kazanacak. Organizasyonda ikinci olan takım Red Bull Air Race’i yerinde izleme ve Red Bull Air Race uçağı ile deneyim yaşama, üçüncü olan takım ise Salzburg Hangar-7 ‘de Flying Bulls ile Uçuş Deneyimi şansına kavuşacak.
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5Tasarladıkları insan gücüyle çalışan uçuş aracı ile en uzağa uçmayı başaran takım ise dünya turu bileti özel ödülünü kazanacak.