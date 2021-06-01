İstanbul'un en eski açık hava müzesi: Yedikule Hisarı

Yedikule Hisarı'nda Osmanlı döneminde bir mahallenin bulunduğunu, İstanbul'un fethinden sonraki ilk mescidin yine burada inşa edildiğini belirten Turan, "Biz bu mahalleyi inşa etmeyi düşünmüyoruz tabi ama burada yine koruma kurullarının görüşleri doğrultusunda birkaç tane, misafirleri karşılayabileceğimiz sökülüp takılabilir mekan üretmeyi düşünüyoruz. Kuleye nasıl ulaşacağız, kuleye insanları nasıl çıkartacağız, engelli ulaşımı nasıl olacak bunlarla ilgili çok detaylı çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Hisarın çöküntü halindeki duvarının restorasyonunun bir yıl sürdüğünü ve duvarı yeniden ayağa kaldırdıklarını ifade eden Turan, böylece hisara 100-200 yıl kazandırmış olduklarını söyledi.

Teknik ekibin nerede bir oynama nerede bir çatlak varsa bunlarla ilgili çok detaylı incelemeler yaptığını anlatan Turan, "Yedikule Hisarı'nı, restorasyon yaparken misafirleri içeriye alacakları, kültür-sanat faaliyetleri yapılabilecek, turistlerin gelebileceği bir mekan haline getireceğiz. İstanbul'a turizm açısından önemli bir destinasyon kazandırıyoruz. İstanbul'da turistlerin bir yarım gün daha konaklayacakları önemli bir destinasyon burası" diye konuştu.