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İstanbul'un en iyi Instagram'lık yerleri

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Günümüzde artık hemen herkes sosyal medyayı kullanıyor. Yaygın olarak kullanılan sosyal medya mecralarından birisi de şüphesiz ki Instagram. İnsanlar gittikleri ve gezdikleri yerleri paylaşmayı çok seviyor. İstanbul ki şiirlere, filmlere ve kitaplara konu olmuş büyüleyici bir şehir. Tarihi ve yüzyıllardır yaşayan tüm kültürlerin bıraktığı izlerle bir çok insanı kendine hayran bırakan İstanbul'un en Instagram'lık yerlerini sizler için derledik...

  • 1

    1- Galata Kulesi

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  • 2

    2- Sultanahmet Camii (Mavi Camii)

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  • 3

    3- Gökkuşağı Merdivenleri

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  • 4

    4- Seven Hills Hotel

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    Fotoğraf: instagram.com/oneistanbul
  • 5

    5- Ayasofya Müzesi

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  • 6

    6- Yerebatan Sarayı

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  • 7

    7- Balat

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  • 8

    8- Kapalıçarşı

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  • 9

    9- Topkapı Sarayı

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  • 10

    10- Ortaköy Camii

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  • 11

    11- Kız Kulesi

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  • 12

    12- İstiklal Caddesi

    12- İstiklal Caddesi
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