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İstanbul'un havadan fotoğrafları

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı, İstanbul'u havadan fotoğrafladı. İşte İstanbul'un muhteşem hava fotoğrafları...

  • 1

    istanbul hava fotoğrafları, havadan istanbul
    Boğaziçi Köprüsü ve İstanbul Boğazı
  • 2

    istanbul hava fotoğrafları, havadan istanbul
    Boğaziçi Köprüsü ve İstanbul Boğazı
  • 3

    istanbul hava fotoğrafları, havadan istanbul
    Boğaziçi Köprüsü ve İstanbul Boğazı
  • 4

    istanbul hava fotoğrafları, havadan istanbul
    Eyüp Rami Kışlası
  • 5

    istanbul hava fotoğrafları, havadan istanbul
    Mecidiyeköy
  • 6

    istanbul hava fotoğrafları, havadan istanbul
    Mecidiyeköy
  • 7

    istanbul hava fotoğrafları, havadan istanbul
    Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi
  • 8

    istanbul hava fotoğrafları, havadan istanbul
    Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi
  • 9

    istanbul hava fotoğrafları, havadan istanbul
    İstanbul Levent
  • 10

    istanbul hava fotoğrafları, havadan istanbul
    İstanbul Levent
  • 11

    Türk Telekom Stadı
  • 12

    Türk Telekom Stadı
  • 13

    Atatürk Havalimanı
  • 14

    Atatürk Havalimanı
  • 15

    Atatürk Havalimanı
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