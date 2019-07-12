İstanbul'un havadan fotoğrafları
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı, İstanbul'u havadan fotoğrafladı. İşte İstanbul'un muhteşem hava fotoğrafları...
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1Boğaziçi Köprüsü ve İstanbul Boğazı
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2Boğaziçi Köprüsü ve İstanbul Boğazı
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3Boğaziçi Köprüsü ve İstanbul Boğazı
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4Eyüp Rami Kışlası
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5Mecidiyeköy
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6Mecidiyeköy
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7Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi
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8Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi
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9İstanbul Levent
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10İstanbul Levent
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11Türk Telekom Stadı
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12Türk Telekom Stadı
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13Atatürk Havalimanı
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14Atatürk Havalimanı
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15Atatürk Havalimanı