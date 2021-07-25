İstanbul'un havalimanlarında bayram dönüşü yoğunluğu: Pandemi döneminin rekoru bekleniyor

İHA - DHA 25.07.2021 - 14:36 | Son Güncelleme : 25.07.2021 - 14:44
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışı turizm bölgelerinde geçiren tatilcilerin dönüşleri nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Uçuş ve yolcu sayısıyla, pandemi döneminin en yüksek rakamlarına ulaşılması bekleniyor.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde artan taleple birlikte havayolu şirketlerinin ek seferler düzenlemesinin etkisiyle İstanbul Havalimanı’nda bugün yaklaşık bir buçuk yıllık pandemi sürecinin de uçuş ve yolcu rekorunun kırılması bekleniyor.
İstanbul Havalimanı’nda bugün için planlanan 540 iniş, 530 kalkış olmak üzere toplam bin 70 sefer gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yine icra edilecek seferlerle toplam yaklaşık 160 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise dün, 340'ı geliş olmak üzere toplam 667 sefer gerçekleşti. Bu uçuşlarda 106 bin 463 yolcu geçiş yaptı. Bu rakam, hem pandemi döneminin hem de 2021 yılının en yüksek yolcu sayısı olarak kayıtlara geçti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün de yoğunluk bekleniyor. Tatilin son gününde 353'ü geliş olmak üzere toplam 690 sefer gerçekleştirileceği belirtildi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her dört koltuğumuzdan üçünde siz varsınız ve Türk Hava Yolları yeniden hayal ettiğimiz noktada... Bugün 216 bin misafirimizi Bin 397 uçuşumuzda yüzde 76,6 doluluk oranıyla taşıyoruz. Gururla uçmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Tatil dönüşü uçaklarda boş koltuk bulmak mümkün değil. Kurban Bayramını memleketi Şanlıurfa'da geçiren Sema Abacıoğlu, sakin bir tatil geçirdiğini belirterek, "Güzel ve keyifli bir tatildi. Bayramdan bir hafta önce gittim. Şimdi tekrar bu yoğun şehre geldik. Dönüş biletimi 40 gün öncesinden aldım. Son biletlerden biriydi. Ciddi bir yoğunluk vardı" diye konuştu.