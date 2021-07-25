İstanbul'un havalimanlarında bayram dönüşü yoğunluğu: Pandemi döneminin rekoru bekleniyor

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA EN YÜKSEK YOLCU SAYISINA ULAŞILACAK

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise dün, 340'ı geliş olmak üzere toplam 667 sefer gerçekleşti. Bu uçuşlarda 106 bin 463 yolcu geçiş yaptı. Bu rakam, hem pandemi döneminin hem de 2021 yılının en yüksek yolcu sayısı olarak kayıtlara geçti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün de yoğunluk bekleniyor. Tatilin son gününde 353'ü geliş olmak üzere toplam 690 sefer gerçekleştirileceği belirtildi.