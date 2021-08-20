İstanbul'un kültürel mirası: Resimli Apartmanlar

Güven Bayar, yıllardır süren araştırmasını yaparken, en sık duyduğu soruya açıklayıcı ve ikna edici bir cevap veriyor duraksamadan. Ve bu arada kilidin açıldığını müjdeleyen o ses geliyor...

Arşivinde 200’e yakın resimli apartmana ait kayıt var Bayar’ın. Yüzlerce kez çaldığı ziller ve açılan kapıların ardında şu ana kadar 180’inde aradığını bulmuş. Ve her bulunan resimli apartman bir sonraki için yeni bir motivasyon kaynağı olmuş. Her resim ayrı bir kültürün, yaşanmışlığın anılarını fısıldamış araştırmacıya…