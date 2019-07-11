İstanbul'un Tabiat Parkları (İstanbul'daki tabiat parklarının listesi ve isimleri)
ntv.com.tr
İstanbul'un eşsiz güzelliklerini dört mevsim barındıran tabiat parkları, içindeki yaban hayatıyla da dikkati çekiyor. İşte her biri birbirinden güzel ve kendine has özellikte İstanbul'un 25 tabiat parkı... (Hazırlayan: Serdar UZUN - serdar.uzun@ntv.com.tr)
-
1
Tabiat Parkı, kelime anlamı olarak bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçaları olarak tanımlanıyor. Tabiat Parkları dosyamızda, İstanbul'un 25 tabiat parkını, bu tanımlamayı hak eden özellikleri ile bulabilirsiniz.
-
2
AVCIKORU TABİAT PARKI / ŞİLE - ÇEKMEKÖY
2011 yılında ilan edilen Avcıkoru Tabiat Parkı, ismini yakınında bulunan köyden almıştır. Yaklaşık 649 hektarlık bir alana sahip tabiat parkında genel olarak hakim tür meşedir. Alan zengin bir flora ve fauna varlığına sahiptir. Alanın kuzeybatısında maden çukurunda oluşmuş yapay bir gölet mevcuttur.
Nisan 2019 itibariyle yeniden işletmeye açılan parkta 8 parkur ile Türkiye'nin en büyük survivor parkuru hizmete başlamıştır. Çocuklar 34 ayrı şişme oyun ünitesi ile oyun parkı hizmet de vermektedir.
-
3
AYVATBENDİ TABİAT PARKI / EYÜP
2011 yılında ilan edilen ve Belgrad Ormanı içerisinde yer alan dokuz adet tabiat parkından biri olan Ayvatbendi Tabiat Parkı, ismini III. Mustafa zamanında (1765) inşa edilen Ayvat Bendi’nden almıştır.
Ayvatbendi Kağıthane Deresi’nin bir kolu olan Ayvat Deresi üzerinde inşaa edilmiştir. Yaklaşık 50 hektar alana sahip Tabiat Parkı, zengin bir flora ve fauna varlığına sahiptir. Hakim ağaç türü, meşe ve gürgendir. İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak üzere yapılan Kırkçeşme Su Yolu’nun bir bölümü alan içerisinde kalmaktadır.
Tabiat Parkı içerisinde günübirlik kullanım alanları piknik yapmaya olanak sağlar. Alanda rekreasyonel faaliyetlere yönelik kır lokantası, büfe, çocuk oyun alanları bulunmaktadır. Alanda mevcut orman yolları ve patikalar üzerinde koşu veya yürüyüş yapılabilir, bisiklete binilebilir.
-
4
BENDLER TABİAT PARKI / SARIYER
2011 yılında ilan edilen ve Belgrad Ormanı içerisinde yer alan dokuz adet tabiat parkından biri olan Bentler Tabiat Parkı, ismini alanın kuzeyinde yer alan Valide Sultan Bendi ve II. Mahmud Bendi’nden almaktadır. Osmanlı İmparatorluğu zamanında şehrin su ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan ve Taksim Suyu Bentleri adıyla anılan Valide Sultan Bendi, 1796; Sultan II. Mahmud Bendi (Yeni Bend) ise 1839 yılında inşaa edilmiştir.
Tabiat Parkı içerisinde Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalma Iskara Bendi ve tarihi çeşmeler de bulunmaktadır. Yaklaşık 16 hektar alana sahip Tabiat Parkı, zengin bir flora ve fauna varlığına sahiptir. Hakim ağaç türü, meşe ve gürgendir. Valide Sultan Bendi bitişiğinde anıt ağaç olarak tescil edilen 269 yaşında Çınar (Platanus orientalis) mevcuttur. Belgrad Ormanı ana giriş kapısı ve Kurtkemeri Giriş kapısı olmak üzere 2 noktadan giriş sağlanmaktadır.
Tabiat Parkı içerisinde günübirlik kullanım alanları piknik yapmaya olanak sağlar. Alanda rekreasyonel faaliyetlere yönelik büfe ve çocuk oyun alanları bulunmaktadır. Orman içi patikalarda doğa yürüyüşü yapılabilir.
-
5
BÜYÜKADA TABİAT PARKI / ADALAR
2011 yılında ilan edilen Büyükada Tabiat Parkı, ismini içerisinde bulunduğu adadan almaktadır. Yaklaşık 5 hektarlık bir alanı kaplayan Tabiat Parkında kızılçam, erguvan, çitlembik, meşe, kocayemiş ve defne gibi türler bulunmaktadır.
Konumu itibariyle önemli bir manzara değerine sahip olan Büyükada Tabiat Parkı’nda konaklama üniteleri, piknik yapmak için uygun alanlar ve plaj bulunmaktadır.
Büyükada Tabiat Parkı’na gelen ziyaretçiler; çeşitli büyüklüklerde konaklama üniteleri, spor sahaları, havuz, kır lokantası, kır kahvesi ve büfelerden faydalanabilmektedir. Tabiat Parkının sahil kısmında duş, soyunma kabini ve şezlong-şemsiye gibi hizmetlerin verildiği plaj alanları ve deniz manzarası eşliğinde piknik yapmak için uygun noktalar bulunmaktadır.
-
6
ÇİLİNGOZ TABİAT PARKI / ÇATALCA
2011 yılında ilan edilen Çilingoz Tabiat Parkı, 17.75 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. İnce kumlu 80 metre genişliğinde bir kumsalı bulunmaktadır. Tabiat Parkının kuzeyinden Çilingoz Deresi geçmektedir. Çilingoz Deresi, koya geniş ve kumlu-alüvyal bir taban içerisinde ulaşır. Ağzın dar olması nedeniyle yatağın bu kesiminde etrafı sazlıklarla kaplı büyük bir göllenme oluşur.
Çilingoz Tabiat Parkı; deniz, orman, göl ve sazlıkların iç içe geçtiği bir koydur. Planlama alanı içerisinde çeşitli flora ve fauna türleri bulunmaktadır. Alan ve çevresinin zengin fauna yapısı nedeniyle alanı kapsayan geniş bir bölge, Bakanlar Kurulu tarafından 2005 yılında Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan edilmiştir. Dolayısıyla bölgede sürekli av yasağı bulunmaktadır.
İnce kumlu kumsalda denize girilebilmekte, kuzeyde gölün olduğu bölgede balık tutulabilmekte, orman içinde doğa yürüyüşü yapılabilmektedir. Alanda çadır kurup kamp yapmak için uygun alanlar bulunmaktadır. Ziyaretçiler, Tabiat Parkı içerisindeki kır lokantası ve büfeden faydalanabilmektedir.
-
7
DEĞİRMENBURNU TABİAT PARKI / ADALAR
2011 yılında ilan edilen Değirmenburnu Tabiat Parkı, ismini 19. yüzyılın sonuna kadar un değirmeni olarak kullanılan yel değirmeninden almıştır. Değirmen, aynı zamanda güvenlik amaçlı gözetleme kulesi olarak da kullanılmıştır. 12,28 hektar alana sahip tabiat parkında hakim ağaç tür, kızılçamdır.
Tabiat Parkında piknik alanları, çocuk oyun alanı, bisiklet kiralama noktası, halı saha, kır lokantası ve kır kahvesi bulunmaktadır. Alanın kuzeyinde içerisinde soyunma odaları, duş, şezlong ve şemsiyelerin bulunduğu Değirmen Plajı’nda denize girilebilmektedir. Tabiat Parkının ortasından geçen orman içi yolda yürüyüş yapılabilir veya bisiklete binilebilir.
-
8
DİLBURNU TABİAT PARKI / ADALAR
2011 yılında ilan edilen Dilburnu Tabiat Parkı, 6.88 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Tabiat Parkının tamamı orman olup hakim ağaç türü kızılçamdır. Deniz manzarasına sahip alanda manzara seyir terasları bulunmaktadır. Dilburnu Tabiat Parkı, önemli bir kuş göç yolu üzerinde bulunmaktadır.
Buruna doğru yaklaşık 500 metre uzayan, çam ağaçlarıyla kaplı alanda piknik yapmak için uygun noktalar bulunmakla birlikte çocuk oyun alanı ve kır lokantası mevcuttur. Tabiat Parkındaki 1 km’lik parkurda yürüyüş, koşu ve bisiklet turu yapma imkanı vardır.
-
9
ELMASBURNU TABİAT PARKI / BEYKOZ
2011 yılında ilan edilen Elmasburnu Tabiat Parkı, yaklaşık 13,34 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Genel olarak maki vejetasyonu bitki türlerinin hakim olduğu alanda kumul ve orman ekosistemi görülmektedir.
Tabiat Parkı içerisinde yer alan Elmasburnu Plajı, Riva’da bulunan 3 adet plajdan biridir. Plaj alanında soyunma kabinleri ve duşlar bulunmaktadır. Alanda denize girmenin yanında su sporları da yapılabilmektedir. Tabiat Parkı’nda piknik alanları ve çadırlı kamp alanı bulunmaktadır. Ziyaretçiler, Tabiat Parkı içerisindeki kır lokantası ve büfeden faydalanabilmektedir.
-
10
FALİH RIFKI ATAY TABİAT PARKI / SARIYER
2011 yılında ilan edilen ve Belgrad Ormanı içerisinde yer alan dokuz adet tabiat parkından biri olan Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı, ismini ünlü edebiyatçı Falih Rıfkı Atay’dan almıştır. Yaklaşık 16 hektar alana sahip Tabiat Parkı, zengin bir flora ve fauna varlığına sahiptir. Hakim ağaç türü, meşe ve gürgendir.
Kanuni Sultan Süleyman’ın Belgrad Seferi dönüşü getirilen Sırp esirlerin yaşadığı Belgrad Köyü, Tabiat Parkı’nın sınırları içinde bulunmaktadır. Alan içerisinde korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edilen kilise kalıntısı da yer almaktadır.
Günübirlik kullanım alanları, piknik yapmaya olanak sağlar. Alanda çocuk oyun alanı ve kır lokantası bulunmaktadır. Orman içi patikalarda doğa yürüyüşü yapılabilir. Tabiat Parkının tam karşısında Geyik Üretim Sahası bulunmaktadır.
-
11
FATİH ÇEŞMESİ TABİAT PARKI / EYÜP
2011 yılında ilan edilen ve Belgrad Ormanı içerisinde yer alan dokuz adet tabiat parkından biri olan Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı, ismini halkın özellikle yazın içme suyu almak için uğradığı çeşmesinden alır. 29,50 hektar alana sahip Tabiat Parkı, zengin bir flora ve fauna varlığına sahiptir. Hakim ağaç türü meşe ve gürgendir.
Tabiat Parkı içerisinde günübirlik kullanım alanları piknik yapmaya olanak sağlar. Alanda rekreasyonel faaliyetlere yönelik kır lokantası, çocuk oyun alanları, mescit bulunmaktadır. Alanda mevcut orman yolları ve patikalar üzerinde koşu veya yürüyüş yapılabilir.
-
12
FATİH SULTAN MEHMET TABİAT PARKI / SARIYER
2011 yılında ilan edilen Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı, ismini Osmanlı Padişahları’ndan Fatih Sultan Mehmet’ten almıştır. Yaklaşık 112 hektar alana sahip alan, zengin bir flora ve fauna varlığına sahiptir. Alanda ibreli ve yapraklı karışık meşcerelere sahip bir orman yapısı hakimdir. Taksim Su Yolu‘nun bir bölümü alan içerisinden geçmektedir.
Günübirlik kullanım alanları, piknik yapmaya olanak sağlar. Alanda rekreasyonel faaliyetlere yönelik kır lokantası, çocuk oyun alanı ve büfe mevcuttur. Orman içi patikalarda doğa yürüyüşü yapılabilir.
-
13
GÖKTÜRK GÖLETİ TABİAT PARKI / EYÜP
2011 yılında ilan edilen Göktürk Göleti Tabiat Parkı, ismini bir bölümü alan içerisinde bulunan Göktürk Göleti’nden almaktadır. Göktürk Göleti, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kontrolünde olup alan çevresinde sulama suyu olarak kullanılmaktadır. Gölet, Karanlıkdere ve kolları tarafından beslenmektedir. Yaklaşık 56 hektar alana sahip tabiat parkı zengin bir flora ve fauna varlığına sahiptir. Alanda hakim ağaç türü meşe ve gürgendir.
Göktürk Göleti Tabiat Parkı içerisindeki günübirlik kullanım alanlarında piknik için uygun alanlar bulunmaktadır. Manzara seyir imkanı olan Tabiat Parkında yürüyüş, koşu ve bisiklet turu gibi etkinlikler yapılabilmektedir.
-
14
GÖZTEPE TABİAT PARKI / BEYKOZ
2013 yılında ilan edilen Göztepe Tabiat Parkı, ismini yakınında bulunan Göztepe Mahallesi’nden almıştır. Yaklaşık 59 hektar alana sahip Tabiat Parkı, zengin bir flora ve fauna varlığına sahiptir. Genellikle ibreli meşcerelerden oluşan alanda hakim ağaç türü sahil çamıdır.
Tabiat Parkının günübirlik kullanım alanı, ziyaretçilerine piknik yapma olanağı sunmaktadır. Orman içi yollarda doğa yürüyüşü yapılabilmektedir.
-
15
HACET DERESİ TABİAT PARKI / TUZLA
2012 yılında ilan edilen Hacetderesi Tabiat Parkı, ismini içerisinden geçen dereden almakta olup yaklaşık 16 hektar alanı kaplamaktadır. Tabiat Parkı, bazı vatandaşlar tarafından içerisindeki Hacet Pınarı’nın kutsal olduğuna inanıldığından gelenekselleşmiş bir kullanıma sahiptir. Alan genel olarak ibreli meşcerelerden oluşmakta olup hakim ağaç türü kızılçamdır.
Günübirlik kullanım alanları piknik yapmaya olanak sağlar. Orman içi patikalarda doğa yürüyüşü yapılabilir. Tabiat Parkı içerisinde kır lokantası, çocuk oyun alanı bulunmaktadır. Ayrıca Tabiat Parkı'nda dini ritüel alanı bulunmaktadır.
-
16
IRMAK TABİAT PARKI / SARIYER
2011 yılında ilan edilen ve Belgrad Ormanı içerisinde yer alan dokuz adet tabiat parkından biri olan Irmak Tabiat Parkı, ismini alan içerisinden geçen dereden almaktadır. Yaklaşık 10 hektar alana sahip Tabiat Parkı, zengin bir flora ve fauna varlığına sahiptir. Hakim ağaç türü meşe ve gürgendir.
Tabiat Parkı içerisinde Kırkçeşme Su Yolu’na ait çeşitli su yapıları bulunmaktadır. Büyük Bend, bunlardan biridir. Bir diğer su yapısı da Çiftehavuz’dur. Çeşitli zamanlarda yapılan onarımlarla havuz özgün yapısını büyük ölçüde kaybetmiş olsa da işlevini hala devam ettirmektedir.
Günübirlik kullanım alanları piknik yapmaya olanak sağlar. Alanda rekreasyonel faaliyetlere yönelik kır lokantası, büfe ve çocuk oyun alanları bulunmaktadır. Orman içi patikalarda doğa yürüyüşü yapılabilir. Neşetsuyu Tabiat Parkı’nda başlayan 6 km’lik koşu ve yürüyüş parkurunun diğer girişi de Irmak Tabiat Parkı’nda bulunmaktadır.
-
17
KİRAZLIBENT TABİAT PARKI / SARIYER
2011 yılında ilan edilen ve Belgrad Ormanı içerisinde yer alan dokuz adet tabiat parkından biri olan Kirazlıbent Tabiat Parkı, ismini II. Mahmut’un Kirazlı Deresi üzerine 1818 yılında yaptırdığı ve Kırkçeşme Su Yolu’nun son benti olan Kirazlı Bent’ten alır. Yaklaşık 20 hektar alana sahip Tabiat Parkı, zengin bir flora ve fauna varlığına sahiptir. Hakim ağaç türü, meşe ve gürgendir.
Uzun ve sık ormanıyla geniş bir alana yayılmış olan Kirazlıbent Tabiat Parkı, günübirlik kullanım alanları ile piknik yapmaya olanak sağlar. Orman içi patikalarda doğa yürüyüşü yapılabilir.
-
18
KÖMÜRCÜBENT TABİAT PARKI / SARIYER
2011 yılında ilan edilen ve Belgrad Ormanı içerisinde yer alan dokuz adet tabiat parkından biri olan Kömürcübent Tabiat Parkı, ismini II. Osman tarafından 1620’de Topuz Deresi üzerine inşa ettirilen ve Belgrad Ormanı’nın en eski benti olan Kömürcübent’ten almaktadır.
Yaklaşık 3 hektar alana sahip Tabiat Parkı, zengin bir flora ve fauna varlığına sahiptir. Hakim ağaç türü, meşe ve gürgen olup dere kenarında dişbudak ve kızılağaç türleri de bulunmaktadır. Alanın bitişiğinde de Geyik Üretim Sahası mevcuttur.
Günübirlik kullanım alanları, piknik yapmaya olanak sağlar. Tabiat Parkı’nda kır lokantası, kır kahvesi veç ocuk oyun alanı bulunmaktadır. Orman içi patikalarda da doğa yürüyüşü yapılabilir.
-
19
MARMARACIK KOYU TABİAT PARKI / SARIYER
2011 yılında ilan edilen Tabiat Parkı, ismini batısında bulunan koydan almıştır. Mavromoloz ormanları içinde yer alan Marmaracık Koyu Tabiat Parkı, 7,42 hektar alanı kaplamakta olup aynı zamanda Feneryolu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisindedir. Alanda ibreli ağaç türleri hakimdir.
GünübirliGünübirlik kullanım alanları piknik yapmaya olanak sağlar. Orman içi patikalarda doğa yürüyüşü yapılabilir. Tabiat Parkı içerisinde kır evleri, kır lokantası, büfe , çocuk oyun alanı ve plaj bulunmaktadır.
-
20
MEHMET AKİF ERSOY TABİAT PARKI / SARIYER
2011 yılında ilan edilen ve Belgrad Ormanı içerisinde yer alan dokuz adet tabiat parkından biri olan Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı, ismini Şair Mehmet Akif Ersoy’dan almıştır. Yaklaşık 23 hektar alana sahip Tabiat Parkı, zengin bir flora ve fauna varlığına sahiptir. Hakim ağaç türü, meşe ve gürgendir.
Günübirlik kullanım alanları piknik yapmaya olanak sağlar. Tabiat Parkı’nda kır lokantası, açık hava etkinlik alanları ve çocuk oyun alanı bulunmaktadır. Orman içi patikalarda doğa yürüyüşü yapılabilir.
-
21
MİHRABAT TABİAT PARKI / BEYKOZ
2011 yılında ilan edilen Mihrabat Tabiat Parkı, ismini Nevşehirli İbrahim Paşa’nın sadrazamlığı sırasında yaptırdığı Mihrabat Kasrı’ndan almıştır. Kanlıca’da, Boğaziçi’ne hakim bir tepede yer alan Mihrabat Tabiat Parkı, yaklaşık 20 hektarlık bir alana yayılmıştır. Tabiat parkı zengin bir flora ve fauna varlığına sahiptir.
Tabiat Parkı içinde çocukların vakit geçirebileceği parklar ve doğa etkinlikleri ile yarışmalar düzenleyebilecekleri alanlar yer almaktadır. Günübirlik okul gezilerinin yapılabildiği alanda basketbol ve futbol sahaları da bulunmaktadır. Ayrıca Tabiat Parkı içerisinde açık hava etkinlik alanları, kır lokantası bulunmaktadır. Orman içi patikalarda doğa yürüyüşü yapılabilir.
-
22
NEŞET SUYU TABİAT PARKI / SARIYER
2011 yılında ilan edilen ve Belgrad Ormanı içerisinde yer alan dokuz adet tabiat parkından biri olan Neşetsuyu Tabiat Parkı, ismini Orman Mektebi Alisi’nde (İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi) rektörlük görevi yapmış Müderris Neşet Bey’den almıştır.
67,47 hektar alana sahip Tabiat Parkı, zengin bir flora ve fauna varlığına sahiptir. Hakim ağaç türü meşe ve gürgendir. Tabiat Parkı’nın güneybatısında Kırkçeşme Su Yolu’na ait bir su yapısı olan Büyük Bent bulunmaktadır. Alan içerisinde korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edilen su sarnıcı (Belgrad Köyü’nden) kalıntısı ve namazgah mihrabiyesi de bulunmaktadır.
Tabiat Parkı içerisinde günübirlik kullanım alanları, piknik yapmaya olanak sağlar. Alanda rekreasyonel faaliyetlere yönelik kır lokantası, büfe, çocuk oyun alanları, mescit bulunmaktadır. Büyük Bent etrafından geçen 6 km’lik koşu ve yürüyüş parkurunun başlangıç ve bitiş noktası Neşetsuyu Tabiat Parkı’ndadır.
-
23
PARK ORMAN TABİAT PARKI / SARIYER
2008 yılıda ilan edilen Parkorman Tabiat Parkı, yaklaşık 148 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Zengin bir flora ve fauna varlığına sahip alanda iğne yapraklı, yapraklı karışık meşcereler hakimdir.
Parkorman Tabiat Parkı, günübirlik rekreasyon faaliyetlere hizmet etmektedir. Birçok açık ve kapalı alan etkinlikleri, tabiat parkı içerisinde gerçekleştirilebilir. Osmanlı ve Japon Bahçeleri’nde tematik alan gezileri yapılabilir.
-
24
POLONEZKÖY TABİAT PARKI / BEYKOZ
1994 yılında ilan edilen Polonezköy Tabiat Parkı, İstanbul’un Beykoz ilçesi sınırları içinde yer almakta olup, İstanbul'un ilk ilan edilen ve kapladığı alan bakımından en büyük tabiat parkıdır. Osmanlı İmparatorluğu, 1856 yılında Kırım Savaşı’na girerken Polonya’dan kaçan asker ve sivilleri toparlayıp onların Osmanlıyla birlikte savaşa katılmalarını sağlamıştır. Savaş sonrasında Sultan Abdülmecit, şimdiki Polonezköy’ün bulunduğu topraklara yerleşim izni vermiştir. Önceleri Osmanlılarca Adamköy olarak anılan bu Polonya köyü, daha sonra "Polonez Karyesi" adını almıştır. Devlet, burada yaşayan mültecilere 1894 yılında vatandaşlık belgesi vermiş ve 1923 yılında köyün adı Polonezköy olmuştur. Tabiat Parkında köy yerleşim alanı dışında geyik ve sülün üretim istasyonları da bulunmaktadır. Yaklaşık 3.000 hektar alana sahip Tabiat Parkı, çok zengin flora ve fauna varlığına sahiptir.
Polonezköy Tabiat Parkı’nda günübirlik kullanım alanı ve çadırlı kamp alanı mevcuttur. Alan içerisinde doğa yürüyüşü, koşu ve bisiklet turu gibi birçok etkinlik gerçekleştirmek mümkündür. Tabiat Parkı içerisinde 5 km koşu ve yürüyüş parkuru ile seyir kuleleri bulunmaktadır. Köy yerleşim alanı içinde birçok pansiyon ve otelde konaklama hizmeti bulunmaktadır.
-
25
ŞAMLAR TABİAT PARKI / ARNAVUTKÖY
2011 yılında ilan edilen Şamlar Tabiat Parkı, ismini içerisinde bulunduğu Şamlar Mahallesi’nden almıştır. Yaklaşık 335 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Tamamı orman olan Tabiat Parkının zengin bir flora ve fauna çeşitliliği vardır. Tabiat Parkı, sahip olduğu orman ve baraj gölü ile rekreasyonel faaliyetlere olanak veren bir alandır.
Tabiat Parkı; doğa yürüyüşü, bisiklete binme, olta balıkçılığı, foto safari, piknik ve spor aktiviteleri için uygun alanlar içermektedir. Tabiat Parkı içerisindeki orman içi patika yolları gerek eğim derecesi gerekse sunduğu görsel peyzaj değeri ile kısa ve uzun süreli yürüyüşler için önemlidir. Tabiat Parkı içerisinde yaklaşık 1300 m uzunluğunda bisiklet yolu yer almaktadır. Tabiat Parkının doğusunda izci kamp alanı bulunmaktadır. İzci kampında verilen eğitimler arasında Fly-Fox, badminton, teknik iz, okçuluk, doğa yürüyüşleri ve izci parkuru gibi faaliyetler yer almaktadır. Alanda kır lokantaları, büfe ve çocuk oyun alanları da bulunmaktadır.
-
26
TÜRKMENBAŞI TABİAT PARKI / SARIYER
1998 yılında ilan edilen ve Türkmenistan ile ortak kültürlerin paylaşıldığı bir alan olarak değerlendirilen Tabiat Parkı, ismini Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurat Türkmenbaşı’ndan almıştır. 5,60 hektar alanı kaplamakta olup, hâkim ağaç türü fıstık çamıdır.
Günübirlik kullanım alanları, piknik yapmaya olanak sağlar. Alanda çocuk oyun alanı bulunmaktadır. Orman içi patikalarda doğa yürüyüşü yapılabilir.
Kaynak: İstanbultabiatparklari.gov.tr