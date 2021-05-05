İstanbul'un tarihi 10 apartmanı ve hikayeleri

3- Doğan Apartmanı - Galata / BEYOĞLU

Serdar-ı Ekrem bence İstanbul’un en güzel sokağıdır. Bu yapı, bu sokağın çoğunu kaplamış şekilde günümüzde hala arz-ı endam etmeye devam ediyor. 1892-1894 yılları arasında Belçika kökenli tüccar ve banker Albert Helbig tarafından yapılmış bir yer burası. Mimarı ise Raymondo d’Aronco. U şeklinde ve İtalyan mimarisine sahip. İstanbul’u panoramik olarak gören eşsiz bir manzarası var. Burada Sezen Aksu, Teoman, Şener Şen gibi ünlü sanatçıların evleri var. Birçok film ve video klibin de burada çekildiğini bilirsiniz. ”Eşkıya” filminin son sahnesi, “Muhsin Bey” filmi, MFÖ’nün “Deli Deli Kulakları Küpeli” videosu bunlardan bazıları. 1942 yılında bina Yapı Kredi Bankası’nın kurucusu Kazım Taşkent’in sahibi olduğu Doğan Sigorta’ya satıldı. Bu satış sonrasında Kazım Taşkent’in 1939’da Alpler’de geçirdiği bir kazada ölen oğlu Doğan’ın anısına, apartmana Doğan adı verildi. 1950’lerden 1970’lere kadar apartmanın daireleri tek tek satılarak kişisel mülke dönüştü.