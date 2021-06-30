İstanbul'un tek mavi bayraklı plajı: Şile Uzunkum Plajı

Ocaklı, Marmara Denizi’nde meydana gelen müsilajla ilgili de şöyle açıklamada bulundu:

"Devletimiz gerekli tedbir ve çalışmaları başlattı. Biz kendi sahamızda kendi alanımızda iddialıyız. Şile dün de bugün de Mavi Bayrağıyla, sahilleriyle, ormanlarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlarımız huzur içerisinde buralara gelerek tatillerini yapabilirler"