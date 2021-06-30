İstanbul'un tek mavi bayraklı plajı: Şile Uzunkum Plajı

Yaz sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak noktalarından biri olan Şile Uzunkum Plajı'nda bu yıl da 'mavi bayrak' dalgalanmaya başladı.

İHA 30.06.2021 - 13:40

İstanbul'un tek mavi bayraklı plajı: Şile Uzunkum Plajı - 1

Şile Uzunkum Plajı, çevre güvenliği, temizlik, ulaşım, sağlık ve alt yapı hizmetleri baz alınarak, ayrıca 4 sene boyunca denizden alınan numunelerin uygunluğuna göre verilen ve uluslararası öneme sahip Mavi Bayrağı bu yıl da almaya hak kazandı.

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İstanbul'un tek mavi bayraklı plajı: Şile Uzunkum Plajı - 2

İSTANBUL'UN MAVİ BAYRAKLI TEK PLAJI

2012 yılından bu yana mavi bayrağı dalgalandıran Uzunkum Plajı, İstanbul'un mavi bayraklı tek plajı olma özelliği taşıyor.

İstanbul'un tek mavi bayraklı plajı: Şile Uzunkum Plajı - 3

Uzunkum Plajı’nda mavi bayrak, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Garnizon Komutanı Hava Albay Hazel Yılmaz'ın ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katılımıyla göndere çekildi.

Etkinlik kapsamında Şile Belediyesi Gençlik Orkestrası çaldığı müziklerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

İstanbul'un tek mavi bayraklı plajı: Şile Uzunkum Plajı - 4

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan program kapsamında Başkan İlhan Ocaklı Şile Uzunkum Plajı ve ilçe genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin konuştu.

Başkan Ocaklı, Şile’de bulunan diğer plajlara da Mavi Bayrak kazandırmak amacıyla çalışmalara devam edildiğini belirtti.

İstanbul'un tek mavi bayraklı plajı: Şile Uzunkum Plajı - 5

"ŞİLE SAHİL VE ORMANLARIYLA HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR"

Program sonrası konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “İstanbul’un tek mavi bayraklı plajının açılışını gerçekleştirdik. Karadeniz’e açılan Şile bizim için önemli bir değer. Altın sarısı kumlarımız, ormanlarımız ve masmavi sularımızla yaz sezonunu büyük bir bereketle bekliyoruz. Buraları tercih edecek olan vatandaşlara şimdiden iyi tatiller diliyoruz" dedi..

İstanbul'un tek mavi bayraklı plajı: Şile Uzunkum Plajı - 6

Ocaklı, Marmara Denizi’nde meydana gelen müsilajla ilgili de şöyle açıklamada bulundu: 

"Devletimiz gerekli tedbir ve çalışmaları başlattı. Biz kendi sahamızda kendi alanımızda iddialıyız. Şile dün de bugün de Mavi Bayrağıyla, sahilleriyle, ormanlarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlarımız huzur içerisinde buralara gelerek tatillerini yapabilirler"

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