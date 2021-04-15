İstanbul'un yanı başındaki güzellik 'Sardala Koyu' yaza hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sardala Koyu'nda bulunan sahilde düzenlenen temizlik etkinliğine, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Mavi Bayrak Programı yürütücüsü Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile öğrenciler katıldı.