İstanbul'un yanı başındaki güzellik 'Sardala Koyu' yaza hazır

Anadolu Ajansı 15.04.2021 - 14:08
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yer alan Sardala Koyu, çevre illerden doğa tutkunlarını bölgeye çekiyor.
Gözlerden uzak, sakin ve keyifli tatil için Karadeniz'in gözde turizm merkezi Kandıra'yı tercih edenler, mavi ve yeşilin buluştuğu koylarda güzel vakit geçirmenin tadını çıkarıyor.
Tertemiz denizi ve el değmemiş doğasıyla hayranlık uyandıran Sardala Koyu ise başta İstanbul'dan gelenler olmak üzere doğa tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.
İstanbul'a 93 kilometre uzaklıktaki koy, Kandıra ile Şile sınırında bulunuyor. Koya, Bağırganlı-Ağva yolunun 7'nci kilometresinden sağa sapan toprak yoldan ulaşılıyor.
Yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridinde yer alan bitişik üç koy, yöredekiler tarafından Sardala Koyu olarak adlandırılıyor. Özellikle hafta sonları bölgeye adeta akın eden kampçılar, çadırlarını genellikle ortadaki geniş koyun bulunduğu alana kuruyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sardala Koyu'nda bulunan sahilde düzenlenen temizlik etkinliğine, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Mavi Bayrak Programı yürütücüsü Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile öğrenciler katıldı.
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından yürütülen, deniz çöpü izleme ve deniz çöpü sorunuyla mücadele etmeyi amaçlayan "Marine Litter Watch" isimli çalışma kapsamında toplanan çöpler, 10 farklı kategoride ayrıştırıldı.
Üçüncüsü gerçekleştirilen etkinlikle hem ilçenin hem plajın tanıtımı yapılarak, deniz çöpleri konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.
Toplanan atıklar türlerine göre ayrılıştırılırken, plajda plastik atıklar, cam atıklar ve yiyecek kaplarının yoğunluğu dikkati çekti.
Ayrıştırılan çöpler, değerlendirilmek üzere atık toplama merkezine gönderildi.