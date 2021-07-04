İstanbul'un yanı başındaki Saros ziyaretçilerini bekliyor

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İNDİRİM"

Saros Körfezi kendi kendini yenilemesinin avantajını yaşadıklarını belirten İşçimen, "Harika bir sezon bekliyoruz, görüntü onu gösteriyor" dedi.

İşçimen, "Ayrıca bölgemizde müsilaj yok, olmaması da çok doğal. Saros Körfezi'nde 28 değişik akıntı var bu yüzden körfez içindeki her türlü pislik körfez dışına atılıyor" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının salgın döneminde çok yorulduğuna dikkati çeken İşçimen, bu kapsamda sağlık çalışanlarına kimliğini ibraz ettikleri taktirde otelin tesislerinde yararlandıkları her faaliyetten yüzde 11 indirim yapacaklarını kaydetti.