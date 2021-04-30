İşte 2021'de dünyanın en güçlü pasaportları (Türkiye 1 sıra yükseldi)

ntv.com.tr 30.04.2021 - 14:09
183 vizesiz ülke.
Polonya ile birlikte Macaristan, Slovakya ve Litvanya aynı puana sahip.
183 vizesiz ülke.
Litvanya ile birlikte Macaristan, Slovakya ve Polonya aynı puana sahip.
183 vizesiz ülke.
Slovakya ile birlikte Macaristan, Litvanya ve Polonya aynı puana sahip.
183 vizesiz ülke.
Macaristan ile birlikte Polonya, Slovakya ve Litvanya aynı puana sahip.
185 vizesiz ülke.
Kanada ile birlikte Avustralya aynı puana sahip.
185 vizesiz ülke.
Avustralya ile birlikte Kanada aynı puana sahip.
186 vizesiz ülke.
Çekya ile birlikte Yunanistan, Malta ve Norveç aynı puana sahip.
186 vizesiz ülke.
Malta ile birlikte Yunanistan, Çekya ve Norveç aynı puana sahip.
186 vizesiz ülke.
Yunanistan ile birlikte Malta, Çekya ve Norveç aynı puana sahip.
186 vizesiz ülke.
Norveç ile birlikte Yunanistan, Malta ve Çekya aynı puana sahip.
187 vizesiz ülke.
Yeni Zelanda ile birlikte Belçika, İsviçre, ABD ve İngiltere aynı puana sahip.
187 vizesiz ülke.
Belçika ile birlikte İsviçre, ABD, İngiltere ve Yeni Zelanda aynı puana sahip.
187 vizesiz ülke.
İngiltere ile birlikte İsviçre, ABD, Belçika ve Yeni Zelanda aynı puana sahip.
187 vizesiz ülke.
ABD ile birlikte İsviçre, İngiltere, Belçika ve Yeni Zelanda aynı puana sahip.
187 vizesiz ülke.
İsviçre ile birlikte ABD, İngiltere, Belçika ve Yeni Zelanda aynı puana sahip.
188 vizesiz ülke.
Portekiz ile birlikte Fransa, İsveç, İrlanda ve Hollanda aynı puana sahip.
188 vizesiz ülke.
İrlanda ile birlikte Fransa, İsveç, Hollanda ve Portekiz aynı puana sahip.
188 vizesiz ülke.
Hollanda ile birlikte Fransa, İsveç, İrlanda ve Portekiz aynı puana sahip.
188 vizesiz ülke.
Fransa ile birlikte İsveç, Hollanda, İrlanda ve Portekiz aynı puana sahip.
188 vizesiz ülke.
İsveç ile birlikte Fransa, Hollanda, İrlanda ve Portekiz aynı puana sahip.
189 vizesiz ülke.
Avusturya ile birlikte Danimarka aynı puana sahip.
189 vizesiz ülke.
Danimarka ile birlikte Avusturya aynı puana sahip.
190 vizesiz ülke.
İspanya ile birlikte İtalya, Finlandiya ve Lüksemburg aynı puana sahip.
190 vizesiz ülke.
Lüksemburg ile birlikte İtalya, Finlandiya ve İspanya aynı puana sahip.
190 vizesiz ülke.
İtalya ile birlikte Finlandiya, Lüksemburg ve İspanya aynı puana sahip.
190 vizesiz ülke.
Finlandiya ile birlikte İtalya, Lüksemburg ve İspanya aynı puana sahip.
191 vizesiz ülke.
Güney Kore ile birlikte Almanya aynı puana sahip.
191 vizesiz ülke.
Almanya ile birlikte Güney Kore aynı puana sahip.
Türkiye 111 vizesiz ülke listede 52. sırada. Vizesiz seyahat liginde Türkiye geçtiğimiz yıla göre 1 basamak yükselerek 111 destinasyon ile 52. sırada kendine yer buldu.
100- Lübnan ve Bangladeş (41 vizesiz ülke)
101- Libya ve Kosova (40 vizesiz ülke)
102- Kuzey Kore (39 vizesiz ülke)
103- Nepal (38 vizesiz ülke)
104- Filistin (37 vizesiz ülke)
105- Somali (34 vizesiz ülke)
106- Yemen (33 vizesiz ülke)
107- Pakistan (32 vizesiz ülke)
108- Suriye (29 vizesiz ülke)
109- Irak (28 vizesiz ülke)
110- Afganistan (26 vizesiz ülke)