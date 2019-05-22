İşte Avrupa'nın en iyi 10 gezi rotası (Lonely Planet seçti)
ntv.com.tr
Dünyanın en çok tercih edilen gezi rehberi kitaplarını hazırlayan Lonely Planet, 2019 yılında Avrupa'da görülmesi gereken 10 bölgeyi açıkladı. Liste, kentin güzelliği, otellerin konforu, bölgede yapılacak etkinlikler gibi kriterler üzerinden hazırlandı. İşte Avrupa'nın en iyi 10 gezi rotası...
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1
10- Istria, Hırvatistan
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2
9- Vevey, İsviçre
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3
8- Liechtenstein
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4
7- Lyon, Fransa
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5
6- Shetland Adaları, İskoçya
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6
5- Bari, İtalya
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7
4- Saraybosna, Bosna Hersek
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8
3- Kuzey Kutbu Sahil Yolu, İzlanda
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9
2- Madrid, İspanya
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10
1- Tatra Dağları, Slovakya