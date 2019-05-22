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İşte Avrupa'nın en iyi 10 gezi rotası (Lonely Planet seçti)

ntv.com.tr

Dünyanın en çok tercih edilen gezi rehberi kitaplarını hazırlayan Lonely Planet, 2019 yılında Avrupa'da görülmesi gereken 10 bölgeyi açıkladı. Liste, kentin güzelliği, otellerin konforu, bölgede yapılacak etkinlikler gibi kriterler üzerinden hazırlandı. İşte Avrupa'nın en iyi 10 gezi rotası...

  • 1

    10- Istria, Hırvatistan

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  • 2

    9- Vevey, İsviçre

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  • 3

    8- Liechtenstein

    2019 gezi rotaları, 2019'da görülmesi gereken yerler, lonely planet 2019 gezi rotaları, 2019'da mutlaka gezilmesi gereken yerler
  • 4

    7- Lyon, Fransa

    2019 gezi rotaları, 2019'da görülmesi gereken yerler, lonely planet 2019 gezi rotaları, 2019'da mutlaka gezilmesi gereken yerler
  • 5

    6- Shetland Adaları, İskoçya

    2019 gezi rotaları, 2019'da görülmesi gereken yerler, lonely planet 2019 gezi rotaları, 2019'da mutlaka gezilmesi gereken yerler
  • 6

    5- Bari, İtalya

    2019 gezi rotaları, 2019'da görülmesi gereken yerler, lonely planet 2019 gezi rotaları, 2019'da mutlaka gezilmesi gereken yerler
  • 7

    4- Saraybosna, Bosna Hersek

    2019 gezi rotaları, 2019'da görülmesi gereken yerler, lonely planet 2019 gezi rotaları, 2019'da mutlaka gezilmesi gereken yerler
  • 8

    3- Kuzey Kutbu Sahil Yolu, İzlanda

    2019 gezi rotaları, 2019'da görülmesi gereken yerler, lonely planet 2019 gezi rotaları, 2019'da mutlaka gezilmesi gereken yerler
  • 9

    2- Madrid, İspanya

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  • 10

    1- Tatra Dağları, Slovakya

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