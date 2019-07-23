İşte dünyanın en az nüfusa sahip 10 ülkesi

Sıradaki ülkemiz Saint Helena. Atlas Okyanusu'nun güneyinde bulunan bu volkanik tabanlı ada Birleşik Krallık'a bağlıdır. İlk kez 1502 yılında denizciler tarafından keşfedildiğinde Saint Helena'da hiçbir yaşam izine rastlanmamış. En son 2008'de yapılan seçime göre nüfusu 4255'tir. Yüzyıllar boyunca denizciler için büyük önem taşıyan bu ada sürgün amacıyla da kullanılıyordu. Adaya sürgün edilen kişilerden en ünlüsü ise Napolyon'dur.