İşte 'Türkiye'nin Maldivleri' Salda Gölü'nün korunması için yapılan çalışmalar

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan, görselliği ve kendine özgü yapısıyla yoğun ziyaretçi akınına uğrayan gölün korunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların girişimleriyle seferberlik başlatıldı.

Geçen yıl 1 milyon 400 bin kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü ve çevresinin hiçbir şekilde zarar görmemesi için yapılan her çalışma için büyük gayret gösteriliyor.

Bölgedeki doğal güzelliğin ve bilimsel değerlerin genç nesillere aktarılabilmesi için öncelikle bölge, geçen yıl martta "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edildi. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Salda Gölü için Çevre Koruma ve Düzenleme Projesi hazırladı.