İsyankar 14 Şubat gelenekleri

Her yıl 14 Şubat’ta Sevgililer Günü’nü kutlamaya alıştık. Asıl adı Aziz Valentin Günü olan, ve aslında dini bir anma günü olarak ortaya çıkan 14 Şubat’ın romantik bir hal alması ise sadece 200 yıl öncesine dayanıyor. Dini bir günün, nasıl olup da romantizme bağlandığı ise halen bir muamma. Konu ile ilgili çeşitli efsaneler var ama, adı üstünde, efsane işte.

Bizim ülkemize ise tüketim toplumunun ve Hollywood’un bir armağanı Sevgililer Günü. Ama o kadar da ruhsuz olmanın anlamı yok. Sevginin pek dile getirilmediği bir kültür için Sevgililer Günü bulunmaz bir fırsat. Bir gün için de olsa çiftlerin sadece birbirlerini düşündüğü, kutlaması güzel bir gün 14 Şubat.

Peki bu tarih dünyanın her yeri için aynı şeyi mi ifade ediyor dersiniz? Tabii ki hayır. 14 Şubat’ın farklı şekillerde, hatta ilginç geleneklerle kutlandığı ülkeler, sizin de Sevgililer Günü’ne bakış açınızı tamamen değiştirebilir. Brandlifemag.com yazarı Şule Demiröz'ün kaleminden dünyadan 14 Şubat gelenekleri...

ŞÖMİNE BAŞINDA SEVGİLİLER GÜNÜ