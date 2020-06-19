İtalya iç turizmi canlandırmak için vatandaşlarına 500 euro tatil ikramiyesi verecek

ntv.com.tr 19.06.2020 - 17:46
Corona virüs salgını sebebiyle turizmde büyük kayıp yaşayan İtalya, turizmi yeniden hareketlendirmek için kesenin ağzını açtı.
İtalya hükümeti aldığı kararla vatandaşlarına 500 euroya kadar yardım yapacak.
Turizmi canlandırmak için açıklanan yardım paketinin büyüklüğünün 2.4 milyar euro olduğu belirtildi.
Karara göre yıllık geliri 40 bin eurodan az olan İtalyan aileler 2020 yılı içinde yapacakları tatil için devlet yardımına başvurabilecek.
Yardımın miktarı bekar, evli ve çocuklulara ayrı ayrı olacak. Örneğin tek başına yaşayanlara 150 euro (yaklaşık 1.150 TL) yardım yapılacak. Çiftlere 300 euro (yaklaşık 2.300 TL) ve çocuklu ailelere 500 euro (yaklaşık 3.840 TL) yardım yapılacak.
İtalyanlar yardımı doğrudan almayacak. İkramiyenin yüzde 80'i konaklama giderlerinden, yüzde 20'si de gelir vergisi beyanından düşülecek.
İtalya'da turizm sektörü ülke ekonomisinde büyük öneme sahip. Turizmin GSMH içindeki payı yüzde 13.
Corona virüs salgını sebebiyle İtalyan turizmciler büyük darbe aldı. Sadece bu yaz turizmcilerin kaybının 3,2 milyar euroyu bulacağı belirtiliyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Dario Franceschini, tatil ikramiyesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu hem işletmelere hem de ailelere yardım etmenin bir yolu" dedi.
La Stampa gazetesinde Cuma günü yayımlanan bir ankete göre bu sene tatile çıkmayı planlayan İtalyanların yüzde 52,2'si tatil ikramiyesi istemeyi planlıyor.
İtalya hükümeti, Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerinden seyahatlere 3 Haziran'dan bu yana izin veriyor. Ancak pandemi nedeniyle bu sezon özellikle yabancı turist sayısında büyük düşüş yaşanması bekleniyor.
Ulusal Turizm Ajansı'nın (Enit) verilerine göre 2020'de ülkede konaklamalı uluslararası turizmin yüzde 55 azalacağı tahmin ediliyor.
Enit'in hesaplamalarına göre 2019'a göre bu yıl ziyaretçi sayısında 35 milyon, konaklama sayısında da 119 milyon düşüş bekleniyor.
Hükümet, uluslararası turizmdeki düşüşü telafi edebilmek amacıyla İtalyanları tatillerini yurtiçinde geçirmeye teşvik etmeye çalışıyor.