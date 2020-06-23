İtalya'da turizm için yeni kampanya: Konaklama bedava

ntv.com.tr 23.06.2020 - 12:24
İtalya corona virüsün turizme etkisini kırmak için kampanyaları bir bir harekete geçiriyor. Öncelikle Sicilya'ya gidecek olanlar için masrafların bir kısmının karşılanacağı açıklanırken, geçtiğimiz günlerde iç turizmin yeniden canlandırılması 500 euroluk turizm yardımı yapılacağı belirtilmişti. Bugün ise yine farklı bir kampanya hayata geçirilmeye çalışılıyor.
İTALYA'DAN İÇ TURİZMİ CANLANDIRMAK İÇİN HERKESE 500 EURO TATİL İKRAMİYESİ
Campobasso kentine bağlı San Giovanni in Galdo köyünün başlattığı "Kendine Molise'yi hediye et" isimli projeyle, Temmuz-Eylül ayları arasında birer haftalık 40 tatil hediye edilecek.
Yaklaşık 500 nüfuslu köyün tarihi merkezindeki boş evler ücretsiz olarak turistlere açılacak.
Belediye ve "Morrutto'nun Dostları" isimli derneğin ortaklaşa yürüttüğü kampanyadan faydalanabilmek için Molise bölgesinde yaşamıyor olmak ve bu bölgede eve ya da aileye sahip olmamak şartı aranıyor.
Katılımcılar tarihi merkezdeki bir evde bir hafta ücret ödemeden konaklayabilecek, ancak ulaşım ve yemek gibi masrafları kendileri karşılayacak.
İsmini tarihi kent merkezinden alan "Morrutto'nun Dostları" derneğinin başkanı Stefano Trotta, halen tarihi merkezde 440 ev bulunduğunu ancak burada yaşayan aile sayısının 12 olduğunu söyledi.
Dernek, köyün "denize ve dağlara 40 dakika, Roma ve Napoli'ye 2 saat mesafedeki stratejik konumunun yanı sıra üstün bir yaşam kalitesine de sahip olduğunu" vurguladı.
Kampanyanın organizatörleri, Covid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde turizmin darbe aldığı bir dönemde küçük ve tanınmayan bölgelerin canlandırılmasını amaçladıklarını belirtti.
Morrutto'nun Dostları derneği, kampanyanın geçen hafta sonunda duyurulmasının ardından 24 saat içinde ülke içinden ve Avrupa'dan yüzlerce talep aldıklarını açıkladı. Kampanyaya katılmak için bir form doldurup e-posta ile göndermek gerekiyor.
San Giovanni in Galdo'daki pilot projenin ardından başka köy ve kasabalar da yavaş ve turizmi canlandırmak için benzer kampanyalar düzenlemeyi planlıyor.