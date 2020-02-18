İtalyan kasabası ailesiyle gelenin kirasını ödeyecek

İtalya, uzun süredir nüfus popülasyonu düşen bölgelere nüfus çekmek için '1 euro'ya ev' taktiği uyguluyor.
1 euro'ya hatta bedavaya ev alanların bölgeye sadece yaz aylarında tatil yapmak için geldiğini söyleyen Farina "Bu nüfusu arttırmaz. İnsanların kalıcı olarak burada ikamet etmelerini sağlamalısınız. Çocukları burada okula gitmeli" dedi.
Yeni projesi hakkında CNN'e konuşan Farina, başlattıkları yeni uygulamaya başvuru yapacak kişilerin en az bir çocuğu olması gerektiğini söyledi.
En az 3 yıl burada yaşama sözü veren ailelerin kiralarını karşılayacaklarını belirten Farina, bölgede evlerin aylık kirasının ortalama 150 euro olduğunu ifade etti.
Farina, çocuk şartını şu cümlelerle açıkladı: "Bu olumsuz trendi tersine çevirmek istiyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Yeni aileler, küçülen topluluğumuzun yapı taşları olacak, bu yüzden daha fazla çocuğu olanları başvurmaya teşvik ediyoruz"
Kasabadaki nüfus azalmasının en üst seviyede olduğundan yakınan Farina, "Bir sene içerisinde kasabada doğan bebek sayısı iki. Ölenlerin sayısı ise yirmi" diye konuştu.
Toplam nüfusun 1500 olduğunu söyleyen Farina, 1980'de meydana gelen büyük bir depremden sonra bölgenin boşaldığını ve o günden beri de eski haline dönemediğini ifade etti.
İtalya'da nüfusu azalmış ve turizmi canlandırmak isteyen birçok köyü ve kasabayı '1 euroya ev' furyası sarmışken, Sicilya'ya bağlı Cammarata'dan bu konuda farklı bir yaklaşım geldi.
Cammarata Belediye başkanı Vincenzo Giambrone, kasabadaki evleri bölgeye taşınmak isteyenlere ücretsiz vereceklerini açıkladı.
Projeyle ilgili olarak konuşan Giambrone, "Bu güzel, tarihi merkezi boş görmeye ve buranın harabeye dönmesine dayanamıyorum. Bu durum beni incitiyor" diye konuştu.
Uzun ikna çabalarına rağmen yerli halkın bölgeyi terk etmesini engelleyemediğini belirten Giambrone, diğerlerinden farklı olarak 'ücretsiz ev' projesini bu nedenle başlattıklarını duyurdu.
Tarihi kasabadaki evlerin sahibi olmak için yapmanız gereken şey ise evleri 5 bin euro'luk tadilattan geçirmek.
Tadilatın ardından yenilenen yapılar tapu sahibinin isteğine göre otel, dükkan, restaurant, işyeri veya farklı amaçlarla da kullanılabilecek.
Küçük Çuha Adası (Antikythera), neredeyse tamamen el değmemiş doğası ve berrak suyuyla adeta bir cennet. 20 kilometrekarelik adada birçok küçük köy bulunuyor. Bunlardan en önemlisi ise hem adaya varış noktası hem de ana liman görevi gören Potamos köyü.
Adanın yerli sakinlerinin sayısı her geçen yıl düşerken, mevcut nüfusun 40'a indiği bildirildi. Önlem alan ada yetkilileri, kalıcı olarak yerleşecek aileler bulmak üzere yeni kampanya başlattı.
Yeni ada sakinlerinin seçimi için başlatılan uygulamalar oldukça sıkı... Öncelik ise Yunanistan vatandaşı olan ailelere veriliyor. Adaylara tarım arazisi ve ev vaat edilirken, adada yaşadıkları ilk 3 yıla mahsus aylık 500 euro (Bugünkü kurla yaklaşık 3200 Türk lirası) ödenek sağlanacağı da belirtiliyor.
Küçük Çuha Adası; sessiz, sakin ve huzurlu bir hayat sürmek için adeta biçilmiş kaftan. Kuşların göç yolu üzerinde kalan adada kuşları izleyebilir, yahut dalış yaparak keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Ayrıca, söz konusu adaya yerleşenler şehir hayatından tamamıyla kopmayacak. Adadan 2 saatlik bir feribot yolculuğuyla Girit'e, 4 saatlik bir feribot yolculuğuyla da adaya en yakın şehir olan Lakonia'ya ulaşılabiliyor.
Küçük Çuha Adası (Antikythera) Belediye Başkanı Andreas Çarçalakis, "Yerimiz çok güzel. Kışlarımız biraz çetin geçiyor. Adamızı canlandıracak aileler arıyoruz. Birkaç gün önce üç küçük çocuklu bir aile buraya yerleşti ve adamız bir anda şenlendi. Küçük Çuha'yı yeniden çocuk sesleriyle dolduracak genç aileler arıyoruz" dedi.
Adanın internet sitesinde Küçük Çuha "modernleşmemiş minik bir yer" olarak tanımlanıyor.
İrlanda'nın en batısında yer alan Great Blasket Adası, son günlerde sıra dışı bir iş ilanıyla gündemde.
Adada yer alan 21 kişi kapasiteli otelin işletme işlerini üstlenecek ‘temel hayatta kalma becerileri’ olan 2 kişi aranıyor.
Elektrik veya internetin bulunmadığı adada çalışacak kişiler, otelin yanı sıra küçük bir kafenin işletmesinden de sorumlu olacak.
Büyük Blasket Adası’nda elektrik yerine mum ve evlerin ısınması için sobalar kullanılıyor. Sıcak suyun da olmadığı adada soğuk suya ulaşmak içinse pınara gitmek gerekiyor. Bununla birlikte adada sürekli olarak şiddetli rüzgarlar esiyor.
Mülkün sahipleri Alice Hayes ve Billy O'Connor, sosyal ağlarda verdikleri ilanda ‘hayatta kalma becerileri’ olan adayların arandığını vurguluyor.
İlanı paylaştıktan sonra binlerce geri dönüş aldıklarını söyleyen Alice Hayes, “Alaska'dan Güney Afrika'ya kadar birçok yerden insanlar adada çalışmaya talip oldu” dedi.
Söz konusu işin özgün bir pozisyon olduğunu belirten Hayes, ateş, mum, soba, yaban hayatı ve doğa gibi getirilerin olduğunu vurguladı.
Hayes, ödenecek maaşla ilgili bir açıklamada ise bulunmadı.
Yüzyıllar boyunca yerleşimin olduğu ve halkın geçimini balıkçılık, çiftçilik ve dokumacılık yaparak sağladığı adanın son sakini 1953 yılında burayı terk etmiş.
Pansiyonu geçtiğimiz yıl işleten Lesley Kehoe ve Gordon Bond çifti, Dublin'deki işlerini bırakarak geldikleri adada çok mutlu bir altı ay geçirdiklerini söyledi.