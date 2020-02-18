İtalyan kasabası ailesiyle gelenin kirasını ödeyecek

"SENEDE 2 ÇOCUK DOĞUYOR, 20 KİŞİ ÖLÜYOR"

Kasabadaki nüfus azalmasının en üst seviyede olduğundan yakınan Farina, "Bir sene içerisinde kasabada doğan bebek sayısı iki. Ölenlerin sayısı ise yirmi" diye konuştu.

Toplam nüfusun 1500 olduğunu söyleyen Farina, 1980'de meydana gelen büyük bir depremden sonra bölgenin boşaldığını ve o günden beri de eski haline dönemediğini ifade etti.