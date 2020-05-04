İtalya'nın tatil adası Sicilya'dan turistler için benzeri görülmemiş turizm kampanyası

"İtalyan sınırlarının 2020 için turistlere kapatılması hakkında hiç konuşmadım, hatta bunu düşünmedim bile. Hatta tam tersi hakkında çalışıyorum. Avrupa Birliği Turizm Bakanları toplantısında, Avrupa Birliğindeki turistlerin serbest dolaşımına izin veren salgın riskine yönelik tek düze Avrupa güvenlik kuralları düzenlenmesini teklif ettim. Bu yüzden, İtalya’ya gelen diğer ülkelerle ikili görüşmeler yapıyoruz. Sınırların açılması, her bir ülkenin politikalarına ve epidemiyolojik duruma bağlı olacak"