İtalya'nın tatil adası Sicilya'dan turistler için benzeri görülmemiş turizm kampanyası

ntv.com.tr 04.05.2020 - 16:31
Times'ın haberine göre İtalya'nın ve Akdeniz'in en büyük adası olan Sicilya'nın bölge yönetimi, adalarını ziyaret edecek turistlerin uçak biletlerinin yarısını, üç gece boyunca yapacakları konaklamalarının bir gecesini ödeyeceklerini açıkladı.
Sınırlar açıldığında hükümet turistleri teşvik etmek için, yaklaşık 50 milyon Euro'luk bir bütçe kullanarak, turistlere turizm ofislerinden kültürel noktaları gezmek için ücretsiz bilet verilmesini sağlayacak.
Sicilya, 10 Mart’ta sınırlarını turistlere kapatmasından beri, neredeyse 1 milyar dolar gelir kaybetmiş durumda. Seyahat etmenin tekrar güvenli olduğu zamanlarda, yeni turizm düzenlemeleriyle beraber bu bütçenin geri kazanılması umuluyor.
Yetkililere göre teklif edilen plan, adaya 50 milyon Euro'ya mal olsa da karantinadan sonra turist ziyaretlerinin kayıp gelirin bir kısmını geri getireceği kanısında.
İtalya, bugünden itibaren bazı karantina kurallarında yeni kurallar koyarak ikinci faza geçiyor. Paket servis hizmeti veren restoranlar ile parklar tekrar açılacak fakat yine de çoğu insanın evden çıkmaması istenecek. Müzeler, turistik-kültürel noktalar ve kütüphaneler, 18 Mayıs’ta tekrar açılacak. Bu haberlerle birlikte İtalyan yetkililer, yine de turizmin yeniden eski günlerine kavuşacağı konusunu netleştirebilmiş değiller.
İtalyan sınırlarının 2020 sonuna kadar yabancı turistlere kapalı olacağı haberleri yayılsa da İtalyan Kültür ve Turizm Bakanı Dario Franceschin şu açıklamalarda bulundu:
"İtalyan sınırlarının 2020 için turistlere kapatılması hakkında hiç konuşmadım, hatta bunu düşünmedim bile. Hatta tam tersi hakkında çalışıyorum. Avrupa Birliği Turizm Bakanları toplantısında, Avrupa Birliğindeki turistlerin serbest dolaşımına izin veren salgın riskine yönelik tek düze Avrupa güvenlik kuralları düzenlenmesini teklif ettim. Bu yüzden, İtalya’ya gelen diğer ülkelerle ikili görüşmeler yapıyoruz. Sınırların açılması, her bir ülkenin politikalarına ve epidemiyolojik duruma bağlı olacak"
Sicilya İtalya'nın en büyük adası olmasını yanı sıra Akdeniz'in de en büyük adası. Sicilya'nın şüphesiz en çarpıcı özelliği, Avrupa'nın tek aktif yanardağı olan 3329 metre yüksekliğindeki Etna'nın da adada bulunması.
1860 yılında Giuseppe Garibaldi'nin İtalya topraklarına kattığı ada, yüzyıllarca farklı kültürler tarafından işgal edilmiş ve el değiştirmiş. Sicilya'nın zengin ve özgün kültürünün yansımalarını sanat, müzik, edebiyat ve mutfağında gözlemlemek mümkün; hatta herkesin favorisi İtalyan mutfağının da Sicilya'dan çıktığı rivayet edilir.